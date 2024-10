Nachrichten AUF1 vom 15. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Widerstand gegen Zwang zu E-Impfpass – Professor Sönnichsen erwägt rechtliche Schritte

+ Krankgeimpft? Krankenstände auch in Österreich auf Rekordhoch

+ Zwischen WHO-Tedros und Bill Gates: Trifft Scholz hier seine Strippenzieher?

+ Berliner Kommentar – Abschiebeoffensive? Die nächste Wahlkampflüge des Olaf Scholz

+ Exklusiv: Schweizer Regierung plant offenbar Abschiebungen nach Syrien

+ Mehrheit der Österreicher sieht kulturelle Identität ihres Landes bedroht

+ Aufgedeckt: Hier sind die Hauptquartiere der Klimaextremisten in Sachsen-Anhalt

+ Faktenverdreher: Wenn linke Propaganda selbst vor Kinderleid keinen Halt macht

+ Nazi-Hammer: Muss die Opposition nun mit totalen Berufsverboten rechnen?

+ Geld für Propagandaindustrie: Mehr als 600.000 Euro für NGO „Gesicht zeigen“

+ Festival in Weimar: Oppositionelle Künstler brauchen Mut und Bühnen

+ Wegen angeblichen Verstoßes gegen Presserecht: Stadt Ulm klagt AfD-Politiker an

+ Jetzt wird es ernst: Netanjahu legt wohl Details für Angriff gegen Iran fest

Quelle: AUF1