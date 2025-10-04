Werk stirbt – Region stirbt: Deindustrialisierung frisst Deutschland auf

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 04.10.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Ob Volkswagen, ZF Friedrichshafen oder Thyssen-Krupp: Immer mehr Industriebetriebe in Deutschland bauen Stellen ab. Ganze Standorte machen dicht. Besonders hart trifft es die Autoindustrie. Wer vor der Kündigung steht, fasst es so zusammen: Stirbt das Werk, stirbt die Region. Fachleute nennen das Deindustrialisierung. Steht Deutschland damit vor einer großen Depression? Ausgelöst durch die Transformationspolitik von Great Reset und Green Deal?

Für Oliver Hilburger, den Vorsitzenden der alternativen Gewerkschaft „Zentrum“, ist der Fall klar.

Quelle: AUF1

