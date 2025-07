Nachrichten AUF1 vom 28. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Von der Leyens Kniefall vor Amerika: Zölle, Milliardenimporte und neue Abhängigkeiten

+ Prinz von Lichtenstein warnt vor Hyperinflation: „Verschuldet ist man kein freier Mensch"

+ Atomkrieg einkalkuliert: USA wollen ihre Nuklearwaffen unauffälliger verlegen können

+ NGO-Skandal: Strafanzeigen gegen EU-Kommissare und Brüsseler Fördernetzwerk

+ 800.000 Euro im Monat: So kassieren die Staatssekretäre in Österreich ab

+ Millionengeschäft Einbürgerung: Diese Bundesländer machen Kasse mit dem deutschen Pass

+ Remigrationsdemo: 500 Patrioten auf den Straßen Wiens

+ RNA-Sprays für Pflanzen: Neue Gentechnikwelle aus dem Hause Moderna?

+ Fall Epstein: Sollen pädophile Promikunden durch Deal unter Freunden geschützt werden?

+ Hungerblockade gegen Gaza: Israel in der Kritik

Quelle: AUF1