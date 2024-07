AUF ein Wort zum Sonntag mit Philip Hopf

Vom umtriebigen Problemkind zum erfolgreichen Geschäftsmann, Familienvater und weitum bekannten Analysten und Kommentator. In dieser neuen Ausgabe von „AUF ein Wort zum Sonntag“ gibt Philip Hopf tiefe Einblicke in sein Leben und Denken und welche bewegenden Erlebnisse ihn besonders geprägt haben. Dabei spricht Philip Hopf nicht nur über die Erfahrungen aus seiner Jugend und was er sich für die Zukunft seines Sohnes wünscht, sondern auch über die Schande der ungeschwärzten RKI-Protokolle, die Gefahren des aufziehenden Gesinnungsstaates in Deutschland und warum er Nazi-Vorwürfe mittlerweile gelassen entgegennimmt.

Was Philip Hopf über das Leben und seine Mitmenschen denkt, wie er zu seinem Metier Kryptowährungen steht und was dem gebürtigen Stuttgarter in diesen Zeiten trotz allem Kraft und Zuversicht gibt, erfahren Sie in dieser neuen Ausgabe von „AUF ein Wort zum Sonntag“ mit Sabine Petzl. Quelle: AUF1