Unbeirrbar: Bauern-Proteste lassen sich von Politikern nicht vereinnahmen

Mehrere tausend Teilnehmer kamen bei der Kundgebung des CDU-nahen Bauernverbands zusammen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer wurde mit Buhrufen und Pfiffen empfangen, erntete aber auch starken Beifall. Allerdings war die systemkonforme Veranstaltung bei weitem nicht so gut besucht wie die Dresdener Demonstration am Montag mit rund 15.000 Menschen. Mehr dazu in folgendem Beitrag.

Quelle: AUF1