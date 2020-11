Ethik und Nachhaltigkeit als Erfolgsrezept: 3sat zeigt den Schweizer Dokumentarfilm "Fair Traders"

Abholzen, ausbeuten, verschmutzen und immer weiterwachsen. Doch Wirtschaft muss auch fair gehen. Wie es ist, eine radikale Neuorientierung zu wagen, zeigen drei Menschen in dem Dokumentarfilm "Fair Traders" (Schweiz 2018) von Nino Jacusso am Montag, 30. November, um 22.50 Uhr in der 3satDokumentarfilmzeit.

Bei allen Unterschieden eint diese drei die tagtägliche Bemühung, faire Arbeitsbedingungen und nachhaltige Produktion mit dem Kostendruck der freien Marktwirtschaft zu vereinen. Zudem zeigen sie, dass es möglich ist, Erfolg und Wirtschaftlichkeit ethisch und fair zu gestalten Sina Trinkwalder fertigt Zero-Waste-Kleidung mit Angestellten, die wenig Chancen am Arbeitsmarkt hätten. Sie beweist, dass faire Arbeitsbedingungen und biologische Herstellung mit dem Kostendruck der freien Marktwirtschaft zu vereinbaren sind. Patrick Hohmann, Textilingenieur, leitet zwei Großprojekte für die Herstellung von Biobaumwolle in Indien und Tansania, die er direkt vor Ort betreut und unterstützt. Claudia Zimmermann betreibt mit ihrem Partner einen Biohof mit angeschlossenem Dorfladen in der Schweiz und engagiert sich gegen Lebensmittelverschwendung. Quelle: 3sat (ots)