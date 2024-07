AUF ein Wort zum Sonntag mit Dr. Maria Hubmer-Mogg

Die Ärztin, Resilienz-Trainerin und Polit-Aktivistin Dr. Maria Hubmer-Mogg konnte sich aufgrund einer Bildungskarenz zu Beginn der Corona-Krise intensiv mit den Fakten rund um die Plandemie beschäftigen. Das brachte sie direkt in den Widerstand gegen das Corona-Regime und dessen repressive und menschenverachtende Maßnahmen-Politik. Im Gespräch mit Vivien Vogt gibt die Mutter eines 6-Jährigen tiefe persönliche Einblicke in ihr Privatleben und spricht darüber, wie sie Familie, Aktivität im Widerstand und politisches Engagement unter einen Hut bringt. Denn, so macht sie klar, ohne die Unterstützung ihres Mannes wäre ihr Erfolg bei den EU-Wahlen im Juni undenkbar gewesen.

Welche Musik sie mag, wie und warum sie zu ihrem Hund kam und was sie dazu bewogen hat, politisch weiterhin aktiv zu bleiben, erfahren Sie in der aktuellen Folge von „AUF ein Wort zum Sonntag“. Quelle: AUF1