Trump-Triumph und Ampel-Aus! Was bedeutet dies für die Sicherheitslage?

Wir leben in wahrlich historischen Zeiten. Während der Trump-Triumph auch das Ende der Deutungshoheit der Mainstream-Medien besiegelt, implodiert in Deutschland die Regierung. Durch das politische Chaos droht eine gefährliche Verschlechterung der Inneren Sicherheit. Bei aller Kritik an der CIA verhindern deren totalitäre Überwachungsmaßnahmen regelmäßige islamistische Terroranschläge in Deutschland. Doch, was würde passieren, wenn Trump nach den anhaltenden Diffamierungen durch Politik und Medien aus Deutschland die geheimdienstliche Zusammenarbeit stark einschränken würde? Und warum wird die Migrationsfrage das alles entscheidende Thema bei den Neuwahlen werden?

Die Antworten auf diese Fragen erfahren Sich jetzt bei Schuberts Lagemeldung AUF1. Mehr Hintergründe zum militärisch-pharmazeutischen Komplex und alle Links zu den Quellen der dargelegten Fakten finden Sie im aktuellen Buch von Stefan Schubert, „Der geheime Krieg gegen Deutschland", im AUF1 Shop: https://www.auf1.shop/products/der-geheime-krieg-gegen-deutschland