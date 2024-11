Parteitag der Kriegstreiber: So flirten Habecks Grüne mit der Merz-CDU

In Wiesbaden haben die Grünen am Wochenende eine neue Parteispitze gewählt. Vorsitzende sind nun Franziska Brantner, bislang Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck – und Felix Banaszak, der ehemalige Leiter der Fraktions-Arbeitsgruppe "Klimaneutral wirtschaften". Beobachter sehen darin eine Absicherung für die Politik von Habeck, der als eigentlicher Tonangeber in der Partei gilt.

Doch die Delegierten in Wiesbaden sandten noch eine andere Botschaft – meint Martin Müller-Mertens vor der Grünen-Zentrale in Berlin. Quelle: AUF1