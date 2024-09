Dr. Carola Javid-Kistel: Flucht ins Exil vor Corona-Verfolgung

Als die Virus-Hysterie ausbrach, stellte sie sich, ohne zu zögern, schützend vor ihre Patienten. Die darauffolgenden Repressionen ließen für Dr. Carola Javid-Kistel keine andere Schlussfolgerung zu, als dass sie ins Exil fliehen muss. Aufgrund der durchlebten Repressionen ist sie dort bis heute geblieben. Da ihre Freunde und Familie in der Heimat verblieben sind, wollte sie diese einmal auf vermeintlich neutralem Boden in der Schweiz besuchen. Doch Masken-Atteste und Impfunfähigkeitszeugnisse waren Grund genug, nach Dr. Javid-Kistel per internationalem Haftbefehl in Europa zu fahnden.

Die Schweizer Behörden inhaftierten sie erneut. Im vollständigen Interview berichtet Dr. Javid-Kistel, bekannt aus der großen AUF1-Dokumentation „Corona-Helden: Gejagt, gehetzt, geächtet“, von ihren haarsträubenden Erfahrungen mit den Repressionen des europäischen Corona-Regimes, wie ihre Flucht ins Exil nach Mexiko ablief und weshalb die Mut-Ärztin nichtsdestotrotz bis heute hinter ihren Entscheidungen während der Plandemie steht. Viele der Ärzte, die AUF1 für die Doku „Corona-Helden“ interviewt hat, stehen heute vor dem Ruin. Sie stecken tief in teuren Strafverfahren, leiden unter beschlagnahmten Ersparnissen und Berufsverboten. AUF1 startet deshalb eine Kampagne zur finanziellen Unterstützung der Helden in Weiß. Bitte unterstützen auch Sie unsere Mut-Ärzte mit einer Spende – jeder Beitrag zählt! Danke! https://auf1.tv/unterstuetzen IBAN: HU43 1030 0002 1379 6127 0001 4889 BIC: MKKBHUHB MBH BANK NYRT. Bestellen Sie jetzt die zensursichere DVD: : https://www.auf1.shop/products/corona-helden-dvd Gerade in Zeiten der grassierenden Zensur (Telegram, YouTube usw.) sollten Sie dieses wichtige Dokument der Zeitgeschichte unbedingt zu Hause haben! Quelle: AUF1