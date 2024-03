Nachrichten AUF1 vom 27. März 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Kampf um die Deutungshoheit – Zensur alternativer Medien

+ Vor der Europawahl: EU-Kommission will Zensur verschärfen

+ Berlin: Brutaler Polizeieinsatz bei Corona-Demo – Verfahren wieder aufgenommen

+ Nach Terror in Russland: Grüne fordern EU-Geheimdienst gegen „Rechts“

+ Paukenschlag im Saarland: Grünen-Politiker wechseln zur AfD

+ Herausgeber Schick zum Kampf gegen „rechten Umweltschutz“: Staatliche Mittel zur Bekämpfung anderer Meinungen

+ US-General Flynn: Terror-Anschlag in Baltimore nicht ausgeschlossen

+ Russischer Geheimdienst: Ukraine plante weiteren Anschlag

+ Schweizer Bürgerkollektiv entlarvt Pädokriminelle auf Social Media

+ Plan zur Verdoppelung der Arbeitsmigranten: Was sagen die Österreicher dazu?

+ KV-Streit bei der AUA: Keine Flüge über Ostern – 50.000 Passagiere betroffen

+ Sprecher des US-Außenministeriums zu Gaza-Krieg: „Keine Verstöße gegen Völkerrecht festgestellt“

+ Pandemie-Gewinner: Vermögens-Explosion für US-Milliardäre, Big Tech und Big Pharma

Quelle: AUF1