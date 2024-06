Nachrichten AUF1 vom 17. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski .

Dies sind die Themen:

+ Bianca Witzschel vorerst frei – Deshalb ist das Urteil gegen die Mut-Ärztin trotzdem ein Skandal

+ Jurist Kohwagner: „Ein Lastenausgleich ist ein Zugriff auf das Vermögen der Menschen“

+ Nuklearer Schleier – So geheim halten Moskau und Washington, wie sie schon heute auf uns zielen

+ Millionen für Migrationsberatung – Hat auch der Messermörder von Wolmirstedt davon profitiert?

+ Trotz Korruptionsverdacht – Mit dieser unglaublichen Begründung darf Potsdams Bürgermeister weiterregieren

+ Keine Abschiebung: Krimineller Bieler Laienprediger darf in der Schweiz bleiben

+ Countdown zum Weltuntergang – Dieses Land legt bereits Vorräte für den Krieg an

+ 49 Prozent AfD – AUF1 war dort, wo Berlin nicht grün, sondern blau ist

+ Das soll Journalismus sein? AUF1 hat nachgeschaut, mit welcher Quelle BILD einen Gegner markierte

+ Und zum Schluss erklären wir dem ORF, warum seine Nachrichten kaum noch Zuschauer haben...

Quelle: AUF1