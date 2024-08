Wahlbeben Ost: Wie sehr zittert die AfD vor dem Bündnis Sahra Wagenknecht?

Noch eine Woche bis zur Quittung: Wenn am 1. September die Sachsen und Thüringer in die Wahllokale gehen, droht den Systemparteien der Absturz. Die großen Sieger - so viel steht jetzt schon fest - sind AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht. Doch was bedeutet die neue Kraft für die Blauen, die sich noch zu Jahresbeginn auf dem Weg in die Staatskanzleien von Dresden und Erfurt sahen?

Eine Frage, über die AUF1 mit den (Co)-Vorsitzenden der AfD in den beiden ostdeutschen Freistaaten, Jörg Urban und Stefan Möller, diskutiert. Quelle: AUF1