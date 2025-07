Nachrichten AUF1 vom 01. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Und morgen war Krieg“ – Wie Europa im Schatten der Macht umgebaut wird

+ Krieg als „neue Realität“: Von der Leyens beunruhigender Plan

+ Strack-Zimmermann gegen Friedensaktivisten: Wenn Meinungsfreiheit vor Gericht landet

+ Brüsseler Geldmaschine: Wie die EU linke Lobby-Netzwerke in Österreich füttert

+ Niederländischer Corona-Kritiker van Kessel in U-Haft – wegen Klage gegen Gates?

+ Schweizer Bundesrat hebelt Demokratie aus – WHO-Pläne ohne Volksentscheid

+ Regenbogenreise auf Staatskosten? Bundestag schweigt zu deutschen Abgeordneten bei Budapest-Pride

+ Orbán nennt Pride „Schande“ – Opposition spricht von Queer-Lobby als Weltmacht

+ EU lässt Eltern im Dunkeln: Schwere Impfschäden bei Kindern verheimlicht

+ Migrantengewalt an Schulen: Eltern schlagen Alarm

+ Tusk gegen Dobrindt? Polen kündigt Grenzkontrollen zu Deutschland an

+ Vereint gegen Washington? BRICS-Gipfel im Schatten Trumps

Quelle: AUF1