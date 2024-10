Nachrichten AUF1 vom 11. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Anschlag auf Corona-Aufklärung - So ungeniert wollen CDU, BSW und Linke die Aufarbeitung ausbremsen

+ Schock in der Slowakei: Corona-Aufklärung wurde massiv behindert

+ „Alles richtig gemacht" - Drosten träumt schon vom nächsten Lockdown

+ Krankgeimpft? So schlimm war es Deutschland noch nie

+ Wiener Schulen zunehmend überfremdet: 52 Prozent der Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache

+ Selenski in Berlin: Die S-Bahn steht, die Panzer rollen

+ Muss es erst Tote geben? Berlin und Wien schauen weg, während Netanjahu unsere Soldaten angreift

+ Stefan Magnet: „Radikale Kreise provozieren Dritten Weltkrieg – um Macht nicht freiwillig abzugeben“

+ Nach Attacke gegen AUF1: FPÖ-Mediensprecher rechnet mit ORF ab

+ Graz hat kein Geld für den Krampus, aber eine halbe Million für Radwege

+ Vorarlberg schreitet zur Urne: was bedeutet das für die Regierungsbildung?

+ Präzedenzfall für Manipulationen? Patriotische Kandidatin von Wahl in Rumänien ausgeschlossen

+ Skandal: Deutsche Botschafterin eskaliert in Ungarn – und gibt dem Volk Wahlempfehlungen

+ Nach Verbot von Queer-Propaganda - Neubrandenburgs Bürgermeister tritt zurück

+ Reihenweise übergeben sich die Zuschauer - Queere Ekeloper schockiert Stuttgart

Quelle: AUF1