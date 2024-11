Berlin Mitte AUF1: Donald Trump würde den Ukrainekrieg europäisieren

Russland und die Ukraine gegen in den zehnten Kriegswinter. Und ein Frieden ist noch immer nicht in Sicht. Der Journalist Patrik Baab hat beide Seiten der Front besucht. In Berlin Mitte AUF1 erzählt er exklusiv, weshalb Moskaus Truppen vor Kiew scheitern musste, was er in einem stundenlangen Verhör an der Grenze zum Donbass erlebte und weshalb ein Wahlsieg von Donald Trump kein Ende des Krieges bedeuten würde. Quelle: AUF1