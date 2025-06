Worum geht es im Israel-Iran-Krieg wirklich? Eine Übersicht von AUF1

Der Streit zwischen Israel und dem Iran hält mittlerweile schon Jahrzehnte an. Durch den jetzigen Angriff Israels aber, droht die Lage völlig außer Kontrolle zu geraten. Beide Seiten werfen sich nun gegenseitig vor, den anderen vernichten zu wollen. Was sind die Ursachen für die jahrzehntelange Feindschaft, was sind die Hintergründe für die aktuelle Eskalation?

AUF1 ist der Sache nachgegangen, lässt Stimmen zu Wort kommen und liefert Informationen, die man in den Systemmedien vergeblich sucht. Quelle: AUF1