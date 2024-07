Der große Verlierer im Währungskampf gegen den US-Dollar wird Europa sein

Der US-Dollar und mit ihm der Euro gerät von allen Seiten unter Druck. Die Ära des Petro-Dollars ist vorbei. Auch in Afrika verliert die US-Währung an Boden. Der chinesische Yuan gewinnt an Einfluss im Welthandel. Der Block der BRICS-Staaten wächst rasant und bringt die globale Dominanz des US-Dollars ins Wanken.

Auf1 beleuchtet die Hintergründe dafür, warum der Euro in diesem Währungskrieg der große Verlierer sein wird und was man jetzt tun sollte, um seine Werte abzusichern. Quelle: AUF1