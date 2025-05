„Aufrecht stehn, trotz alledem!“ Stefan Magnet und Jürgen Elsässer antworten

Verbote, Debanking, Verfolgung: Und trotzdem stehen sie aufrecht im Sturm! Die beiden Chefredakteure Jürgen Elsässer (Compact Magazin) und Stefan Magnet (AUF1) beantworten in dieser Sendung einige Zuschauerfragen und erklären, was sie antreibt. Was ist beim großen Verbots-Prozess am 9. Juni gegen Compact zu erwarten? Werden die USA oder Russland in Deutschland bald eingreifen? Und wie erlangt Deutschland seine Souveränität? Elsässer und Magnet haben sich vielen Zuschauerfragen gestellt und sie waren sich nicht in allen Punkten einig. Einig waren sie sich aber, dass alternative und freie Medien zusammenhalten müssen. Denn das Regime würde danach trachten, kritische und unbestechliche Medien zu vernichten.

Jürgen Elsässer: "Wenn man für die Wahrheit kämpft, muss man auch bereit sein, für die Wahrheit ins Gefängnis zu gehen." Und Stefan Magnet bekräftigt: "Wir stehen ja jeden Tag mit einem Bein im Knast. Und trotzdem kämpfen wir weiter. Zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben.“ Jürgen Elsässer zur Bedrohung eines Verbots gegen Compact: "Man macht weiter, weil man morgens in den Spiegel schauen möchte und sich nicht vor sich selbst schämen möchte. Die Motivation ist nicht, zu gewinnen, weil die Garantie kann dir keiner geben, sondern die Motivation ist, seine eigene Würde zu verteidigen, auch im Angesicht eines übermächtigen und perfiden Gegners." Beide sind sich einig, dass es sich im Auge des Sturms entscheiden würde. Elsässer: "Jetzt ist so viel in Bewegung, wie ich seit dem Mauerfall nicht mehr sehen konnte." Quelle: AUF1