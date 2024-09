Björn Höcke: "Parteien haben sich kartellartig verpanzert"

Björn Höcke hatte es geschafft, in Thüringen erstmals überhaupt mit der AfD stärkste Kraft zu werden. In der Brandenburg- Wahl sieht er ein starkes Signal. Wie es seiner Meinung nach in Potsdam und auch in Erfurt weitergehen könnte, darüber hat er mit AUF1-Reporter Roy Grassmann gesprochen. Quelle: AUF1