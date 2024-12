Blogger Markel zur Wirtschaftskrise: „Stehen vor tiefster Krise seit dem Krieg"

Die Lage in der europäischen Wirtschaft ist dramatisch. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich geht die reale Wirtschaftsleistung zurück. Allein in der Alpenrepublik kam es in diesem Jahr zu mehr als 7.000 Firmenpleiten. In Deutschland rechnet man sogar mit rund 20.000 Insolvenzen für das Jahr 2024. Der Unternehmer und Polit-Blogger Gerald Markel hat für AUF1 eingeschätzt, wie dramatisch die Lage wirklich ist.

Quelle: AUF1