Darum könnte die Große Pyramide von Gizeh eine riesige Energiemaschine gewesen sein

Die Große Pyramide von Gizeh ist eines der erstaunlichsten Bauwerke, die jemals auf der Erde errichtet wurden. Das Bauwerk auf dem Gizeh-Plateau ist nicht nur ein massives, imposantes altes Denkmal, das mit mysteriösen Techniken erbaut wurde, sondern hat sich trotz jahrhundertelanger archäologischer Studien geweigert, sein gesamtes Geheimnis preiszugeben. Mehr dazu in einem Artikel von "anti-matrix.com".

Weiter ist dazu folgendes zu lesen: "Mainstream-Gelehrte behaupten, dass das Bauwerk von Pharao Khufu in Auftrag gegeben wurde und über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren, der um 2.560 v. Chr. endete, als Grab errichtet wurde.

Trotz massiver Bemühungen, zu beweisen, dass die Große Pyramide als Grab errichtet wurde, wurden im Laufe der Jahre keine einzigen archäologischen Beweise gefunden, die darauf hindeuten würden, dass die Pyramide ein massives Grab ist.

Wenn die Pyramide nicht als Grab dienen sollte, was war dann ihr wahrer Zweck?

Hier sind 10 Gründe, warum die Große Pyramide von Gizeh eine massive Energiemaschine gewesen sein könnte.

Um zu verstehen, wie so etwas überhaupt möglich ist, müssen wir uns die Materialien ansehen, mit denen die Pyramide gebaut wurde, da die Baumaterialien, mit denen die Struktur gebaut wurde, einzigartige elektrische Eigenschaften aufweisen:

Die Autoren haben festgestellt, dass es sich um Granitsteine ​​handelt. Die in den Durchgängen der Pyramiden verwendeten Durchgänge sind leicht radioaktiv, was es dem Stein ermöglicht, die Luft zu elektrifizieren. Aus irgendeinem Grund verwendeten die Erbauer der Pyramide Dolomit, ein Material, das sich als ausgezeichneter Stromleiter erwiesen hat, auf den Innenflächen der Großen Pyramide. Darüber hinaus bedeckt Tura-Kalkstein, der zufällig ein ausgezeichneter elektrischer Isolator ist, die Außenteile der Großen Pyramide.

Darüber hinaus war die Große Pyramide von Gizeh nicht zufällig dort platziert, wo sie sich heute befindet. Die Pyramide befindet sich wie viele andere alte Bauwerke auf der ganzen Welt an einer mächtigen unterirdischen Energiequelle.

Die auf dem Gizeh-Plateau vorhandene Geologie konzentriert natürlich große Mengen elektromagnetischer Kräfte unseres Planeten. Unter der Oberfläche werden natürliche elektrische Kräfte als Tellurströme oder Erdstrom bezeichnet.

Tellurströme sind elektrische Ströme, die sich unter der Erde oder durch das Meer bewegen. Tellurströme resultieren sowohl aus natürlichen Ursachen als auch aus menschlicher Aktivität, und die diskreten Ströme interagieren in einem komplexen Muster.

Es gibt Hinweise darauf, dass die alten Ägypter vor Tausenden von Jahren Elektrizität verwendeten, obwohl sich Mainstream-Gelehrte weigerten, diese Idee zu akzeptieren.

Wenn wir einen Blick in die Korridore und Kammern der Großen Pyramide werfen, gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die alten Erbauer der Pyramide Fackeln oder Feuer verwendeten, um das Innere der Pyramide zu beleuchten, in den Korridoren wurden keine Rauchschäden festgestellt und es gab keinen einzigen Beweis für Ruß.

In verschiedenen ägyptischen Tempeln gibt es Reliefs, die zeigen, was viele Autoren als massive Glühbirnen interpretieren. Wenn wir uns außerdem die sogenannten Bagdad-Batterien ansehen, werden wir verstehen, dass diese Geräte vor Tausenden von Jahren tatsächlich Strom produzierten.

Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es keinen einzigen Beweis dafür, dass die Pyramide ein Grab war, und diese Idee wird durch die Innenausstattung der Pyramide gestützt. Die Große Pyramide von Gizeh unterscheidet sich stark von allen anderen Gräbern, die im alten Ägypten erforscht wurden.

Das Innere der Pyramide ist vom Design her kalt. Es gibt keine Dekorationen darin, es wurden verschiedene Baumaterialien verwendet und es wurde nie eine einzige Mumie in ihrem Inneren gefunden.

Neueste wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die Große Pyramide von Gizeh elektromagnetische Energie fokussiert.

Diese Entdeckung hat alles verändert, was wir über die Pyramide wissen. Die Entdeckung wurde von einem Team deutscher und russischer Forscher gemacht, die bewiesen haben, dass die Große Pyramide von Gizeh elektromagnetische Energie in ihren Kammern fokussiert und die elektromagnetische Energie in ihrem unteren Teil konzentriert, der sich unter der Oberfläche befindet.

Die Forscher interessierten sich dafür, wie die Große Pyramide von Gizeh mit elektromagnetischen Wellen proportionaler oder mit anderen Worten resonanter Länge interagieren würde.

Warum sollte sich ein Grab auf elektromagnetische Energie konzentrieren und diese fokussieren?

Russische Studie zeigt, dass die Große Pyramide von Gizeh elektromagnetische Energie fokussieren kann

Die ITMO-Universität ist eine der führenden Hochschul- und Forschungseinrichtungen Russlands mit den Schwerpunkten Informationstechnologie, Photonik und Materialwissenschaften.

Eine internationale Forschungsgruppe hat Methoden der theoretischen Physik angewendet, um die elektromagnetische Reaktion der Großen Pyramide auf Radiowellen zu untersuchen. Wissenschaftler sagten voraus, dass die Pyramide unter Resonanzbedingungen elektromagnetische Energie in ihren inneren Kammern und unter der Basis konzentrieren kann. Die Forschungsgruppe plant, diese theoretischen Ergebnisse zu nutzen, um Nanopartikel zu entwerfen, die ähnliche Effekte im optischen Bereich reproduzieren können. Solche Nanopartikel können beispielsweise zur Entwicklung von Sensoren und hocheffizienten Solarzellen verwendet werden. Die Studie wurde im Journal of Applied Physics veröffentlicht.

Bild: anti-matrix.com



Während ägyptische Pyramiden von vielen Mythen und Legenden umgeben sind, haben Forscher wenig wissenschaftlich verlässliche Informationen über ihre physikalischen Eigenschaften. Physiker haben sich kürzlich dafür interessiert, wie die Große Pyramide mit elektromagnetischen Wellen resonanter Länge interagieren würde.

Berechnungen zeigten, dass die Pyramide im Resonanzzustand elektromagnetische Energie in ihren inneren Kammern sowie unter ihrer Basis konzentrieren kann, wo sich die dritte unfertige Kammer befindet.

Diese Schlussfolgerungen wurden auf der Grundlage numerischer Modelle und analytischer Methoden der Physik abgeleitet. Die Forscher schätzten zunächst, dass Resonanzen in der Pyramide durch Radiowellen mit einer Länge von 200 bis 600 Metern induziert werden können. Dann erstellten sie ein Modell der elektromagnetischen Reaktion der Pyramide und berechneten den Extinktionsquerschnitt.

Dieser Wert hilft zu schätzen, welcher Teil der einfallenden Wellenenergie unter Resonanzbedingungen von der Pyramide gestreut oder absorbiert werden kann. Schließlich erhielten die Wissenschaftler unter den gleichen Bedingungen die Verteilung des elektromagnetischen Feldes innerhalb der Pyramide.

Um die Ergebnisse zu erklären, führten die Wissenschaftler eine Multipolanalyse durch. Diese Methode wird in der Physik häufig verwendet, um die Wechselwirkung zwischen einem komplexen Objekt und einem elektromagnetischen Feld zu untersuchen.

Dass das Feld streuende Objekt wird durch eine Reihe einfacherer Strahlungsquellen ersetzt: Multipole. Die Sammlung von Multipolstrahlung fällt mit der Feldstreuung durch ein ganzes Objekt zusammen. Wenn man den Typ jedes Multipols kennt, ist es daher möglich, die Verteilung und Konfiguration der Streufelder im gesamten System vorherzusagen und zu erklären.

Die Große Pyramide zog die Forscher an, während sie die Wechselwirkung zwischen Licht und dielektrischen Nanopartikeln untersuchten. Die Streuung von Licht durch Nanopartikel hängt von ihrer Größe, Form und dem Brechungsindex des Ausgangsmaterials ab. Durch Variation dieser Parameter ist es möglich, die Resonanzstreuungsregime zu bestimmen und daraus Geräte zur Steuerung des Lichts im Nanobereich zu entwickeln.

„Ägyptische Pyramiden haben immer große Aufmerksamkeit erregt. Wir als Wissenschaftler waren auch an ihnen interessiert, deshalb haben wir beschlossen, die Große Pyramide als ein Teilchen zu betrachten, das Radiowellen resonant zerstreut. Aufgrund des Mangels an Informationen über die physikalischen Eigenschaften der Pyramide mussten wir einige Annahmen treffen.

Zum Beispiel gingen wir davon aus, dass es keine unbekannten Hohlräume im Inneren gibt und das Baumaterial mit den Eigenschaften eines gewöhnlichen Kalksteins gleichmäßig in und aus der Pyramide verteilt ist. Mit diesen Annahmen haben wir interessante Ergebnisse erzielt das kann wichtige praktische Anwendungen finden“, sagt Dr. Sc. Andrey Evlyukhin, wissenschaftlicher Leiter und Koordinator der Forschung.

Jetzt planen die Wissenschaftler, die Ergebnisse zu nutzen, um ähnliche Effekte im Nanobereich zu reproduzieren. „Wenn wir ein Material mit geeigneten elektromagnetischen Eigenschaften auswählen, können wir pyramidenförmige Nanopartikel erhalten, die eine praktische Anwendung in Nanosensoren und effektiven Solarzellen versprechen“, sagt Dr. Polina Kapitainova, Mitglied der Fakultät für Physik und Technologie der ITMO-Universität.

Fazit

Jetzt bleibt die Frage offen, ob die jüngsten Entdeckungen anderer Pyramidenstrukturen weltweit auf eine Art alte Waffe oder vielleicht auf eine Art Schildgenerator hindeuten, wenn sich die Magnetpole verschieben.

Dieser Schild kann künstlich hergestellt werden, um im Notfall verwendet zu werden? Entweder als Verteidigungswaffe gegen astrale Feinde oder als künstliches Magnetfeld, um uns vor der Sonnenstrahlung zu schützen.

Quelle: anti-matix.com - Lizenz CC BY-NC-ND