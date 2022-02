Beliebte Vorzüge von FinTech Banken

Der Begriff FinTech wird in Verbindung mit jungen Unternehmen und Startups immer häufiger verwendet. Denn FinTech-Unternehmen stellen alternative Finanzlösungen bereit, doch was verbirgt sich hinter dem Begriff FinTech überhaupt und was sind die Ziele und Anwendungsgebiete von Fintech? Diese Fragen möchten wir Ihnen in diesem Beitrag beantworten und Ihnen zudem auch verraten, was die Zukunft im FinTech-Bereich bereithält.

Was genau bedeutet FinTech?



Die Abkürzung FinTech steht für Financial Technologies, was auf Deutsch soviel wie Finanztechnologie bedeutet. Somit handelt es sich bei dem Begriff FinTech um einen Sammelbegriff für moderne Technologien aus dem Finanzwesen. Dabei geht es in erster Linie darum, Lösungen zu finden, wodurch Abläufe im Finanzbereich digitalisiert werden können. In der Regel werden technologische Entwicklungen durch junge Unternehmen oder Startups umgesetzt und je nach Branche gibt es unterschiedliche Firmen, die sich auf die Entwicklung neuer Technologien spezialisiert haben. Diese werden im Versicherungsbereich als InsurTech-Unternehmen bezeichnet und in der Immobilienbranche als PropTech-Unternehmen.



Wichtige Merkmale von FinTech

Unternehmen aus dem FinTech-Bereich zeichnen sich durch die drei folgenden Merkmale aus:

Moderne Technologien aus dem Banken- und Finanzumfeld stehen im Mittelpunkt



FinTech Unternehmen erstellen Anwendungssysteme von Grund auf neu oder entwickeln diese weiter

Der Fokus liegt in den Bereichen: Bezahlen, Absichern, Anlegen, Beraten, Finanzieren

Was sind die Ziele von FinTech?



FinTech-Unternehmen verfolgen in erster Linie das Ziel, bestehende Prozesse aus dem Finanzbereich durch den Einsatz moderner Technologien zu verbessern oder komplett neu zu entwickeln. Davon profitieren in erster Linie die Anwender in Form einer benutzerfreundlichen Bedienung oder einer höheren Rentabilität. Darüber hinaus erhalten diese Alternativen zu den klassischen Dienstleistungen der Banken. In diesem Testbericht erfahren Sie alles über das aufstrebende FinTech-Unternehmen Capital.com, welches Niederlassungen in London und Gibraltar sowie Forschungszentrum in Minsk betreibt und damit das Ziel verfolgt, sowohl Privat- als auch Geschäftskunden die Möglichkeit dazu zu geben, auf einer Vielzahl von Finanzmärkten zu handeln und zu diesem Zweck eine patentierte KI-Technologie zu nutzen.

Der klassische Finanzsektor gerät unter Zugzwang



FinTechs verändern durch den Einsatz moderner Technologien den Finanzsektor immer weiter. Es ist mittlerweile klar ersichtlich, dass der klassische Finanzsektor durch die Technologieunternehmen immer weiter unter Zugzwang gerät, denn diese kommen längst nicht mehr ausschließlich aus der Finanzbranche. Vielmehr drängen immer mehr technologieorientierte Unternehmen, welche den Finanzsektor nach und nach immer weiter erschließen.



Denn viele Produkte aus dem Finanzbereich lassen sich einfach standardisieren und digitalisieren, wodurch Unternehmen in der Folge Kunden und Marktanteile hinzugewinnen können. Auf diese Weise machen FinTechs durch die zunehmende Digitalisierung nach und nach immer mehr klassische Geschäftszweige überflüssig. Mitunter kooperieren Finanzdienstleister und FinTech-Unternehmen allerdings auch miteinander, um die bestehenden Geschäftszweige der Finanzdienstleister zu digitalisieren und dadurch einen Schritt in Richtung Zukunft zu machen.



Anwendungsgebiete von FinTech



FinTech-Unternehmen haben sich bereits in vielen Bereichen etabliert, wozu unter anderem die Bezahldienstleister gehören, die im Internet eine sichere und schnelle Zahlung ermöglichen. Dazu gehören auch Bezahldienste für mobile Endgeräte, welche dazu in der Lage sind, Zahlungen automatisch über das eigene Konto abzuwickeln, wodurch das Portemonnaie in Zukunft überflüssig werden könnte.



Doch auch im Bereich der Kreditvergabe finden sich immer mehr Entwicklungen aus dem FinTech-Bereich, wozu zum Beispiel die Vermittlung von Minikrediten gehört oder die Vermittlung von Krediten an Personen mit einer fragwürdigen Bonität. Dabei agieren die FinTech-Unternehmen in der Regel allerdings nicht als Kreditinstitut, sondern vermitteln stattdessen lediglich anonyme private Kredite.

Was bringt die Zukunft von FinTech?



Zahlreiche Unternehmen aus dem FinTech-Bereich haben sich mittlerweile erfolgreich im Finanzsektor etabliert. Dazu zählen unter anderem Online-Plattformen, auf denen die Anwender Kapitalanlagen und Versicherungen vergleichen können und innovative Anlagemöglichkeiten angeboten bekommen. Die Nutzer- und Umsatzzahlen solcher Plattformen steigen immer weiter und ein ähnliches Bild ist auch in anderen Bereichen zu beobachten. Etliche Wirtschaftsexperten haben das große Potenzial der FinTech Unternehmen bereits erkannt und mit der steigenden Nachfrage nach mobilen Endgeräten und der fortschreitenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen stehen die Chancen für FinTech Unternehmen in der Zukunft ausgesprochen gut.



----