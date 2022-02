Traumjob Hundetrainerin: So finden Frauen im Jahr 2022 den Weg in die Selbstständigkeit

Die Zahl der selbstständigen Frauen in Deutschland liegt noch immer weit unter den Männern. Das hängt unter anderem oft mit der Familienplanung zusammen. "Viele Frauen befürchten, in einer Selbstständigkeit zu wenig Zeit für ihre Kinder zu haben. Dabei ist besonders der Beruf der Hundetrainerin eine sehr familienfreundliche Tätigkeit", weiß Hundetrainerin Julia Hammerschmidt.

"Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Frauen mit dem richtigen Zeitmanagement als Hundetrainerin nur Vorteile genießen. Sie können sich ihre Zeit so flexibel einteilen, wie fast kein Angestellter", führt Hammerschmidt aus. Gerne verrät sie Ihnen folgendem Gastbeitrag, wie Frauen im neuen Jahr ihren Weg in die Selbstständigkeit finden.

Abwechslungsreicher und krisensicherer Beruf mit hoher Nachfrage

Die Anzahl der Hundebesitzer steigt von Jahr zu Jahr und damit steigt auch der Bedarf an Hundetrainern. Der Hauptgrund hierfür liegt in der Notwendigkeit eines sozialisierten und alltagstauglichen Hund. Andernfalls kann der Hund eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen und die Hundebesitzer haben automatisch weniger Freude an ihrem Hund.

Daher ist die Nachfrage nach einer professionellen Begleitung bei der Erziehung von Hunden entsprechend hoch. "Der Hundetrainerjob eignet sich meiner Meinung nach perfekt für Frauen, denn als Hundetrainerin kann man absolut flexibel arbeiten - die Arbeitszeiten und Termine kann man schließlich selbst festlegen. Zudem schafft die Arbeit mit den Hunden selbst einen tollen Ausgleich zum privaten Alltag", erklärt Julia Hammerschmidt. Darüber hinaus erklärt sie, dass der Beruf nicht saisonabhängig ist und man ihn daher das ganze Jahr über gleichermaßen durchführen kann, da der Bedarf nie abflauen wird.

Mit selbstbewusstem Auftreten als Hundetrainerin viele Traumkunden gewinnen

Aus ihrer beruflichen Erfahrung und Beobachtung weiß Julia Hammerschmidt, dass viele Frauen ihren Hundetrainerjob mit einem reinen Hobbygedanken und als Nebentätigkeit beginnen. Diesen Hobbystempel werden sie allerdings auch im späteren Verlauf ihres Berufes häufig nicht mehr los und es entwickelt sich ein Teufelskreis: Da die Außenwelt den Job der Hundetrainerin häufig als reines Hobby ansehen, wirkt sich das auch auf die Trainerin selbst und damit auf ihr Selbstwertgefühl und ihren Preis aus. Das Problem dabei ist, dass günstige Preise jedoch mit geringer Qualität gleichgesetzt wird.

"Grund dafür, dass viele Hundetrainerinnen es nicht schaffen, groß zu werden - sich also einen festen Kundenstamm aufzubauen und von ihrem Beruf leben zu können - sind eine fehlende Anleitung, fehlendes Selbstbewusstsein oder Hemmung von außen", sagt Hundeexpertin Julia Hammerschmidt. Sie ist sicher, dass das Selbstbewusstsein essenziell für den Erfolg ist. Mit dem gewissen Selbstbewusstsein können qualifizierte Hundetrainerinnen ihre ausgezeichnete Arbeitsqualitäten auch nach außen kommunizieren. Denn nur mit einem Angebot in exzellenter Qualität und mit angemessenen Preisen wird man von den Kunden wiederum als professionell wahrgenommen - dann können Frauen von diesem Beruf auch sehr gut leben.

Flexible Einteilung der Arbeitszeiten und Spezialisierung als Hundetrainerin für maximalen Erfolg

Eine Hundetrainerin kann sich ihre Arbeit vollkommen selbst einteilen und individuell an ihre täglichen Bedürfnisse anpassen - das ist nur in sehr wenigen Jobs möglich. So hat eine Hundetrainerin beispielsweise die Möglichkeit, die Hundebesitzer Zuhause zu besuchen, Gruppenstunden anbieten, sich zu Spaziergängen treffen oder Onlinecoaching anzubieten. Bei der Nutzung eines Platzes oder einer Halle erhöhen sich die Optionen noch. Zudem können der Traineralltag und die angebotenen Dienstleistungen jederzeit angepasst werden, um die eigene persönliche Situation zu berücksichtigen.

Der Job als Hundetrainerin hat noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. "Man kann sich wunderbar auf eine Nische spezialisieren und wird trotzdem immer genug seiner Traumkunden haben", rät Hammerschmidt angehenden Hundetrainerinnen. "Keine Hundetrainerin muss alles perfekt können. Man kann gerade die Tätigkeiten wählen, in denen man sich sicher und wohlfühlt und für die das eigene Herz schlägt" führt sie aus. Denn gerade bei Spezialisierungen ist die Qualität der Dienstleistung meist ausgezeichnet, da die volle Konzentration auf einer Problembehandlung liegt - und die zufriedenen Hundebesitzer sprechen Weiterempfehlungen aus. Das ist schließlich das unternehmerische Ziel: Top-Ergebnisse und automatisierte Neukundengewinnung.

Berufung als Hundetrainerin leben und im Traumjob erfolgreich sein

Die Arbeit mit Hunden ist ein wahrer Traumjob. Denn professionelle Hundetrainerinnen können mit ihrer Hundeliebe nicht nur einen hohen Verdienst erzielen, der mehr als ein Nebenverdienst ist. Darüber hinaus bietet die Hundetrainertätigkeit eine hohe Lebensqualität: Eine flexible Zeiteinteilung und eine Spezialisierung auf die liebsten Hundethemen ist möglich und auch das Privatleben mit der Familie profitiert enorm davon. Denn eine Hundetrainerin muss, entgegen der häufigen Annahmen, nicht den ganzen Tag mit den Hunden auf dem Platz stehen. Der Hundetrainerjob ist außerordentlich vielfältig und deshalb so spannend und anziehend.

Quelle: Erfolgsprojekt Tierschule GmbH i.G. (ots)