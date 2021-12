Dogecoin: Geschichte der Entwicklung

Die Geschichte von Dogecoin begann am dreizehnten Dezember 2013, als der amerikanische Programmierer Bill Marcus und sein Freund Jackson Palmer der Welt scherzhaft ihre Vision einer neuen Kryptowährung vorstellten. Tatsächlich brachte Dogecoin damals nichts Neues in die Welt der Kryptowährungen, wie es die meisten neuen Projekte versuchen, sondern war lediglich eine Abspaltung der damals bereits gehypten Währung Litecoin. Aber da Litecoin selbst eine Abspaltung des weltberühmten Bitcoin ist, stellt sich heraus, dass DOGE nicht weit vom Stammvater aller Kryptowährungen entfernt ist.

Aber die Wahrheit ist, dass er dazu nicht verpflichtet war. Damals ahnte wohl kaum einer der Gründer, dass ihre Idee so populär werden könnte. Heute ist die Münze sehr gefragt und wird hauptsächlich für Online-Käufe und Geschenke verwendet. Die Chinesen hingegen kaufen Dogecoin wegen seines niedrigen Wertes und hoffen auf ein schnelles Wachstum in der Zukunft. Viele Anleger erinnern sich noch daran, wie sie Bitcoins für wenig mehr als ein Mittagessen bei McDonald's kaufen konnten, und innerhalb weniger Jahre wurden die Besitzer der Münzen zu Dollar-Millionären. Da der Preis von Dogecoin derzeit niedrig ist und der Wert aller Kryptowährungen steigt, ist es eine sehr gute Investitionsmöglichkeit für viele Menschen.



Es gab einige sehr dunkle Seiten in der Geschichte von Dogecoin. Kurz nach dem Start der Währung, zu einer Zeit ihres aktiven Wachstums, gelang es Hackern, sich in einige Dogwallet-Brieftaschen zu hacken und Münzen im Wert von insgesamt 12.000 US-Dollar zu stehlen. Dies traf die Kryptowährung ziemlich hart, und ihr Wachstum verlangsamte sich eine Zeit lang. Die Entwickler entschädigten jedoch alle Betroffenen und das System wurde weiter betrieben. Gleichzeitig wurde berichtet, dass nur Wallets, die mit Kryptowährungsbörsen verbunden sind, betroffen waren, während die Wallets, die auf den Computern der Besitzer gespeichert sind, nicht betroffen waren.



Obwohl Dogecoin als Scherz geschaffen wurde, hat diese Kryptowährung erhebliche Vorteile:



Niedrige Gebühren und schnelle Transaktionsgeschwindigkeit - es dauert nur 1 Minute, um Blöcke zu erzeugen.

Hoher Widerstand gegen einen "Double-Spend"-Angriff, wiederum aufgrund der kurzen Blockschlusszeit.



Da sich die Dogecoin-Technologie nicht sonderlich von Bitcoin und Litecoin unterscheidet, lassen sich die für diese beiden Münzen entwickelten Updates leicht in den Code der Kryptowährung integrieren.



Eine große, freundliche und vor allem positive Gemeinschaft, die sich aktiv am Leben der Münze beteiligt. Eine große Menge an umlaufenden Münzen, so dass DOGE erfolgreich für den Handel genutzt werden kann.