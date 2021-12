Die Nachfrage nach Krypto-Mining-Hardware steigt in Russland

Der Markt für Krypto-Mining-Ausrüstung in Russland verzeichnet ein starkes Interesse von Käufern sowohl neuer als auch gebrauchter Geräte, wie Einzelhandelsdaten zeigen. In diesem Jahr hat sich die Nachfrage nach anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASIC) exponentiell vervielfacht, während Videokarten knapp waren, was zu steigenden Preisen führte.

Online-Händler haben eine steigende Nachfrage nach neuen und gebrauchten Mining-Maschinen verzeichnet, berichtet die russische Wirtschaftszeitung Kommersant. Die Suche nach Geräten zum Mining von Bitcoin (BTC) oder ASICs auf der russischen Kleinanzeigenseite Avito.ru ist im Vergleich zum Vorjahr um das 14-fache gestiegen, während das Angebot um das 13-fache zunahm. Der Durchschnittspreis für eine Mining-Einheit lag bei 117.900 Rubel (rund 1.400 Euro). Die begehrtesten Produkte waren Whatsminer-Mininganlagen des chinesischen Herstellers Microbt, deren Nachfrage um das 23-fache anstieg. Gleichzeitig waren die Suchanfragen nach Antminern, die von dem in Peking ansässigen Unternehmen Bitmain gebaut wurden, 11 Mal höher als im Vorjahr. Die Ergebnisse der ersten drei Quartale des laufenden Jahres zeigen, dass die Verkäufe von Krypto-Mining-Produkten auf der E-Commerce-Plattform Ozon.ru ebenfalls gestiegen sind, und zwar um das 13-fache der Stückzahl und das 14-fache des Wertes auf Jahresbasis. Dabei zeigen die Bitcoin Era Erfahrungen, dass man auch mit dem Trading von Bitcoin gutes Geld verdienen kann. Die Zeitung weist darauf hin, dass nach der Hauptstadt Moskau und der zweitgrößten Stadt Russlands, Sankt Petersburg, die Region Krasnodar, die Republik Tatarstan und das Gebiet Swerdlowsk die Hauptziele für die meisten Bestellungen waren. Und das, obwohl diese Regionen nicht einmal die niedrigsten Stromtarife im Lande haben. Grafikprozessoren (GPUs), die für das Mining von Ethereum (ETH) und anderen Altcoins verwendet werden, sind aufgrund des weltweiten Defizits an Mikrochips knapp geworden, was die Preise ebenfalls in die Höhe getrieben hat. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2021 sind die GPU-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 15,8 % gesunken, obwohl der Markt wertmäßig um 129,6 % gewachsen ist, so Anton Fomin, Business-Analyst bei Marvel-Distribution. Der Bericht stellt fest: "Lieferanten und Einzelhändler waren gezwungen, die Preise für die Geräte zu erhöhen, aber die Menschen sind bereit, zu fast jedem Preis zu kaufen." Fomin glaubt, dass die schwierige Situation auf dem Grafikkartenmarkt so lange anhalten wird, wie die Kryptofarmen gute Einnahmen bringen. Es ist unwahrscheinlich, dass das Defizit bis Ende 2023 verschwinden wird, aber die Verzögerung bei den Lieferungen wird sich definitiv verkürzen, von 48-50 Wochen auf 10-14 Wochen, zitiert Kommersant den Experten. Da die chinesische Regierung seit diesem Frühjahr hart gegen das Mining von Kryptowährungen vorgeht, ist das energiereiche Russland zu einem von mehreren wichtigen Zielen für Bitcoin-Miner geworden, die nach freundlicheren Rechtssystemen suchen. Von der Financial Times im November veröffentlichte Daten zeigten, dass die Russische Föderation den Großteil der Mining-Maschinen erhalten hat, die im Zuge des Exodus der Miner aus der Volksrepublik verschoben wurden.

