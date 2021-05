Gesamtwert der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt auf Rekordniveau - Apple erobert Spitzenplatz zurück

Die Marktkapitalisierung der 100 wertvollsten Aktiengesellschaften (AGs) der Welt ist innerhalb eines Jahres um 10,3 Billionen US-Dollar (48 Prozent) gestiegen. Ende März 2021 lag sie bei 31,7 Billionen Dollar - ein neuer Rekordwert. Das ist eines der Kernergebnisse des aktuellen "Global Top 100"-Rankings, das die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) jährlich veröffentlicht.

Die Analyse vergleicht den Gesamtwert der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt vom 31. März 2021 mit dem Wert vom 31. März 2020. Zudem stellt sie die Veränderungen nach Branchen und Regionen dar.

Gesamtbetrachtung: Deutliche Zuwächse in allen Branchen

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war der Marktwert der Top-100-Unternehmen im ersten Quartal des vorigen Jahres gesunken, und zwar um deutliche 15 Prozent. Seit Ende März 2020 jedoch haben die wertvollsten Aktiengesellschaften den "Corona-Schock" an den Börsen nicht nur aufgeholt, sondern mit dem Rekordwert von 31,7 Billionen Dollar per Ende März 2021 sogar deutlich übertroffen.

Nadja Picard, Capital Markets Europe Leader bei PwC, sagt: "Die Unterstützungsprogramme der Regierungen weltweit, die auf rasche wirtschaftliche Erholung zielten, zeigten bis zum Analyse-Stichtag eine große Wirkung auch an den Börsen. Alle Branchen unseres Rankings haben deutlich zugelegt, zwischen 25 und 71 Prozent." Bemerkenswert sei der Blick über den Zeitpunkt des Corona-Ausbruchs hinaus, ergänzt Picard: "Zwischen März 2019 und März 2021 ist die Marktkapitalisierung der Top-100-Unternehmen um 51 Prozent gestiegen, der MSCI-Index um 33 Prozent."

Unternehmensranking: Apple wieder Spitze, Tesla mit Rekordzuwachs

Im Firmenvergleich eroberte der US-Technologiegigant Apple den ersten Platz der 100 wertvollsten Unternehmen zurück (Marktwert zum Stichtag 31. März 2021: 2,05 Billionen Dollar, Wertzuwachs im Vergleich zu März 2020: 84 Prozent). 2020 hatte Saudi Aramco, die größte Erdölfördergesellschaft der Welt aus Saudi-Arabien, Apple vom Spitzenplatz verdrängt. Saudi Aramco belegt im aktuellen Ranking mit 1,92 Billionen Dollar Marktwert den zweiten Rang. Drittplatzierter ist mit deutlichem Abstand der US-Technologiekonzern Microsoft (905 Milliarden Dollar).

Den mit Abstand größten Wertzuwachs verzeichnete der US-E-Auto-Hersteller Tesla mit 565 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, gefolgt vom chinesischen Technologiekonzern Meituan (+221 Prozent) und dem deutschen Automobilhersteller Volkswagen (+165 Prozent).

Branchenanalyse: Technologie dominiert, Healthcare relativ am schwächsten

Das Ranking nach Branchenvertretern analysiert, dominieren weiterhin Tech-Unternehmen (fünf der Top-10-Unternehmen) bzw. AGs aus dem Nicht-Basisgüterkonsumsektor ("Consumer Discretionary", drei der Top-10-Unternehmen). Auf diese beiden Branchen entfallen 52 Prozent der Marktkapitalisierung der Top-100-Unternehmen der Welt (2020: 46 Prozent).

Den mit 75 Prozent stärksten Wertzuwachs verzeichnete zwischen Ende März 2020 und Ende März 2021 der Rohstoffsektor (zwei der Top-100-Unternehmen). Darauf folgte mit 71 Prozent der Technologiesektor (20 von 100 Unternehmen), vor allem auf Grund der Aktienperformance der US-Tech-Konzerne Apple, Microsoft, Alphabet und Facebook. Die Gesamt-Marktkapitalisierung der Industrieunternehmen im Ranking (neun von 100 Unternehmen) stieg um 68 Prozent.

Die schwächste Entwicklung zeigten die Branchen Healthcare (16 von 100 Unternehmen), Energie (fünf von 100 Unternehmen) und Versorgung (eins von 100 Unternehmen). Ihre Marktkapitalisierung stieg um 25 Prozent (Healthcare) bzw. jeweils 26 Prozent.

Regionen: USA, Großraum China und Saudi-Arabien weiter vorne

Keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gab es im Ranking der Top-3-Regionen, aus denen die Unternehmen mit der höchsten summierten Marktkapitalisierung stammen: 59 v0n ihnen haben ihren Hauptsitz in den USA (Marktkapitalisierung: 20,55 Billionen Dollar, +56 Prozent). Rang Zwei belegt mit deutlichem Rückstand der Großraum China (inklusive Hongkong, Macau und Taiwan; Marktkapitalisierung: 4,19 Billionen Dollar, +46 Prozent); von dort stammen 14 der Top-100-Unternehmen. Saudi-Arabien kam auf den dritten Rang, obwohl mit Saudi Aramco nur eines der 100 wertvollsten Unternehmen von dort stammt. Der Ölkonzern konnte seine Marktkapitalisierung um 20 Prozent auf 1,92 Billionen Dollar steigern.

"Südkorea erzielte mit Samsung, dem einzigen von dort stammenden Unternehmen im Ranking, mit einer um 84 Prozent gestiegenen Marktkapitalisierung den größten Zuwachs im Regionenvergleich, gestützt vor allem durch die 'Stay-at-home-Wirtschaft' der Coronavirus-Pandemie", erläutert Nadja Picard, Capital Markets Europe Leader bei PwC.

Erstmals seit 2018 sind wieder drei Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland im Ranking vertreten: Volkswagen (Rang 66, Marktkapitalisierung: 165 Milliarden Dollar), SAP (Rang 79, 151 Milliarden Dollar) und Siemens (Rang 90, 140 Milliarden Dollar).

ByteDance ("TikTok") bleibt weltweit wertvollstes "Einhorn"

Das Ranking von PwC analysiert auch die Top-100-Unicorns, also die Start-up-Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Dollar Marktwert. Auch hier führen die USA das Ranking nach Anzahl und Wert an; 53 der Top-100-Unternehmen stammen von dort. 23 der 100 wertvollsten "Einhörner" haben ihren Hauptsitz im Großraum China, darunter das mit 140 Milliarden Dollar Marktwert wertvollste Unternehmen ByteDance, die Muttergesellschaft des Videoportals TikTok. Capital Markets Europe Leader bei PwC Nadja Picard kommentiert: "Als Aktiengesellschaft käme ByteDance im Top-100-Ranking auf Platz 90, gleichauf mit Siemens und der Bank of China. Es überspringt derzeit als einziges 'Einhorn' die Top-100-Hürde von 128 Milliarden US-Dollar."

Quelle: PwC Deutschland (ots)