Wie zukunftsfähig sind Kryptowährungen?

Die Kryptowährungen der heutigen Zeit sind ohne Frage Bitcoin und Etherum. Sicherlich gibt es auch eine Menge anderer Lösungen die am Markt sind, aber Währungen wie Dogecoin sind ja grundlegend zum scheitern verurteilt und aus diesem Grund absolut nicht zukunftsfähig. Das liegt nicht daran das Irgendwer die Währung nicht mögen würde, sondern einfach an der Art und Weise wie sie konzipiert ist. Dennoch stellt sich die Frage natürlich wie lange sich Kryptowährungen halten werden und vor allem wie zukunftsfähig sie sind!

Hier können die Meinungen durchaus auseinandergehen. Während Einige Medien berichten das digitale Staatswährungen ein grundlegendes Problem für Kryptowährungen sein werden, so sieht der Autor dieses Artikels das etwas anders. Grundsätzlich sei an dieser Stelle gesagt das die Meinung in diesem Artikel nicht unbedingt die Meinung der Redaktion widerspiegeln muss.



Grundlegend muss man sich an dieser Stelle die Frage gefallen lassen warum es digitale staatliche Währungen geben soll und vor allem aus welchem Zweck. Zum Einen wird ja immer wieder gesagt das es der Verbrechensbekämpfung vorbeugen soll und umweltfreundlicher soll es auch sein. Allerdings stellt sich technisch die Frage wie eine umweltfreundliche Kryptowährung aussehen soll. Das ist bisher ein grundlegendes Problem, das noch Niemand lösen konnte. Die Macher der Kryptowährung Etherum arbeiten derzeit an einem großen Update zu ihrer Währung, das 99,95% Energieersparnis bringen soll. Jedoch scheitert man bisher an der Absicherung und daran das das neue System vermutlich zu einem oligarchischen Verhalten führen wird, das Manipulationen der Blockchain durch den Verarbeitenden begünstigen würde.

Ein weiterer Punkt ist die Verbrechensbekämpfung bzw. Erschwernis die daherkommen soll. Nach derzeitigem Wissenstand und den öffentlichen Informationen die z.B. über den E-Euro bekannt sind, soll die digitale Währung so konzipiert werden das sie anonym ist und wie Bargeld genutzt werden kann. Diese beiden Punkte sind nicht miteinander vereinbar. Auch Bitcoin als Beispiel ist alles Andere als anonym, wie Viele glauben.



Meldet man sich bei einer Handelsbörse an um mit Bitcoin Handel zu treiben, so muss spätestens bei der Überweisung, im Zuge des KYC-Verfahrens die Identität offengelegt werden. Will man also über sein Geld verfügen ist es egal ob man bei den großen, bekannten Börsen wie Kraken oder eToro handelt oder man eine Handy App wie BitQT, über einen öffentlichen Zugang nutzt, die Daten müssen angegeben werden. Echte Bitcoin Buyer offizielle seite können wir hier, derzeit noch nicht bieten, aber grundsätzlich muss man bei allen Anbietern seinen Namen, Anschrift und Kontoverbindung angeben, diese würde im Zweifelsfall auch bei einer eingehenden Überweisung offengelegt. Spätestens über den Herausgabeanspruch von Ermittlungsbehörden sind auf diese Weise Bitcoin Konten einfach zuzuordnen und der Geldfluss auf diesen nachvollziehbar, immerhin ist die Blockchain öffentlich, wenn auch verschlüsselt.



In diesem Sinne kann man auch heute schon Kryptotransfers verfolgen und zuordnen. Das Problem an der Sache ist das eine staatliche Digital-Währung sicherlich Hintertürchen, für Ermittlungsbehörden, besitzen wird, davon darf man überzeugt sein. In diesem Moment jedoch steigt der Bedarf nach Kryptowährungen wieder. Genau aus diesem Grund sind Kryptowährungen erfunden worden, angeblich zumindest. Freiheit über sein Eigentum wahren zu können und ohne Regulierung und Gebühren oder Abgaben, damit machen zu können was man will.

Wenn aber der Bedarf nach Kryptowährungen wieder steigen wird, sobald staatliche digitale Währungen aufgelegt werden, bleibt nur noch eine Möglichkeit, ein Verbot. Wozu Verbote jedoch führen wissen wir alle. Vermutlich wird es eine Weile lang keine Kryptowährungen geben, nachdem die meisten, vermutlich aus Umweltschutzgründen, verboten worden sind, es werden sich aber neue bilden. Weniger als Anlage, mehr als anonyme Methode Dinge zu kaufen und zu verkaufen. Wer wäre schon davon begeistert, wenn mal wieder eine „Verwechslung“ passiert und die Behörden eine Person durchleuchten, die komplett unauffällig ist. In diesem Moment, in dem sich ein Verdacht nicht erhärtet wird doch nur intensiver gesucht. Wer wäre schon begeistert wenn man sich auf einmal z.B. für seinen Bierkonsum, seinen Einkauf in einem Erotikshop, den Besuch bei der Thai Massage oder andere Dinge rechtfertigen muss, die man grundsätzlich immer Bar bezahlen würde. Hier können Behörden, bekannterweise sehr unangenehm und uneinsichtig werden.



Der Bedarf nach anonymen und sicheren Währungen wird mit der Zeit wachsen, je mehr „Alternativen“ dazu geboten werden sollen, umso mehr ist damit zu rechnen, das sich der Stand der Währungen festigen wird. Lediglich konsequente Verbote könnten daran etwas ändern. Das Gute daran ist, das dezentrale Netzwerke nicht so leicht abzuschalten sind. Ebenfalls hat, zum Beispiel der Bitcoin, bereits bewiesen das er solche „Attacken“ überstehen kann.



----