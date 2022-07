Wann werden Bitcoin und andere Kryptowährungen out?

Der große digitale Vermögenswert Bitcoin erschien im Januar 2009. Bitcoin ist die erste implementierte Blockchain-Technologie (dezentrales System). Der neue Finanzmarkt entwickelt sich aktiv. Mit Stand vom 9. Juli 2022 gab es bereits 8552 Münzen. Bitcoin führt die Rangliste seit 13 Jahren mit einer Kapitalisierung von 411,27 Mrd. Dollar an. Aber es besteht die Möglichkeit, dass Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte out sein werden.

Die gewichtigen Vorteile von Kryptowährungen

Die Bitcoin-Blockchain wurde von einer unbekannten Person (oder Gruppe von Personen) unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto erstellt. Seine Idee war ein dezentralisiertes Netzwerk für den Zahlungsverkehr. Es wurde als Gegengewicht zu den klassischen Bankensystemen entwickelt. Digitale Vermögenswerte haben die folgenden Vorteile:

Dezentralisierung

Niedrige Provisionen

Anonymität der Nutzer

Die Möglichkeit, mit Kryptowährungen auf solchen Plattformen wie Bitcode Prime zu handeln, ohne das Haus zu verlassen, und Geld zu verdienen

Die Entwicklung der Blockchain-Technologie

Dezentralisierung

Verschiedene Finanzinstitute speichern Überweisungsdaten auf ihren eigenen Servern. Sie sind jedoch anfällig für Hackerangriffe, weshalb ein solches System als unsicher gilt. Auch Banken und ähnliche Einrichtungen kontrollieren Kundengelder. Und es wird eine Menge Geld ausgegeben, um sie am Laufen zu halten.

Die meisten Krypto-Börsen sind ebenfalls zentralisiert (CEX). Aber ab Juli 2022 werden von der Gemeinschaft verwaltete verteilte Handelsplattformen (DEX) immer beliebter.

Eine andere Sache sind Blockchain-Netzwerke. Sie bestehen aus einer Blockchain, in der Daten über alle stattfindenden Transaktionen aufgezeichnet werden. Sie werden von Minern und Validierern gespeichert und verarbeitet. Ihre Aufgabe ist es, die aufgezeichneten Informationen miteinander zu synchronisieren. Dadurch werden Wiederholungen in den Datensätzen vermieden. Die Anzahl der Miner in einer Blockchain kann hunderttausend übersteigen.

Nach Angaben des Dienstes CoinDesk gibt es im Februar 2021 mehr als 1 Million BTC-Krypto-Miner, von denen jeder alle Informationen im Blockchain-Netzwerk enthält. Dieses System der Speicherorganisation wird als dezentral bezeichnet.

Niedrige Gebühren

Dezentrale Systeme können sich rühmen, überall auf der Welt billige Überweisungen zu tätigen. Außerdem wird die Höhe der Provisionen nicht von der Anzahl der Transaktionen beeinflusst. Im Vergleich dazu bearbeiten internationale Zahlungsanbieter (SWIFT, SEPA usw.) Transaktionen innerhalb von 5 Werktagen, und die Provision für eine Überweisung beginnt bei 15 USD.

Die Gebühr für Kryptowährungstransaktionen hängt von dem jeweiligen Blockchain-Netzwerk ab. Solana kann zum Beispiel bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Im Vergleich dazu liegt der Durchsatz von VISA bei 24 Tausend.

Anonymität

Blockchains geben den Nutzern die Möglichkeit, ihre persönlichen Daten privat zu halten. Für die Übertragung von Kryptowährungen ist nur die Adresse der Brieftasche erforderlich. Aber persönliche Informationen werden von verschiedenen Diensten, Wallets oder Börsen angefordert. Dies ist auf die Einführung von AML- und KYC-Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, die Offenlegung von Daten zu vermeiden. Nutzer digitaler Währungen können dezentralisierte Börsen und anonyme Geldbörsen nutzen.

Dabei sind die Blockchain-Netzwerke völlig offen für Einsicht. Jeder kann jede Transaktion sehen, die über sie getätigt wird. Es lassen sich jedoch keine Informationen über die Initiatoren der Transaktionen finden.

Die Anonymität der Kryptowährungen beunruhigt Regierungen auf der ganzen Welt. Sie sind zu einem Instrument für die Bezahlung von illegalen Dienstleistungen und Waren im Internet geworden.

Digital Assets ist die erste erfolgreiche Umsetzung dezentraler Netzwerke. Sie boten die Möglichkeit, die Technologie rasch weiterzuentwickeln. Im Jahr 2015 wurden intelligente Verträge (Smart Contracts) auf der Grundlage der Ethereum-Blockchain entwickelt. Diese Programme beginnen zu arbeiten, sobald die vordefinierten Bedingungen erfüllt sind. Sie können für solche Zwecke verwendet werden:

Vereinfachung des Dokumentenflusses

Durchführung von transparenten Wahlen

Beseitigung von Betrug

Fairer Betrieb von Wettbüros und Kasinos

Kreditvergabe

Die Möglichkeiten von intelligenten Verträgen sind groß. Ab Juli 2022 werden sie von vielen weltweit tätigen Unternehmen (zum Beispiel Visa, MasterCard, Nestle und anderen) eingeführt.

