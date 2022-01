ICO: Vor- und Nachteile

Ein ICO entspricht bei einer Kryptowährung in etwa dem Börsengang bei einem Wertpapier. Bei einem IPO erhält ein Anleger im Gegenzug für seine Investition Aktien eines Unternehmens. Bei einem ICO gibt es keine Aktien als solche. Stattdessen stellen Unternehmen, die über einen ICO Mittel aufbringen, das Blockchain-Äquivalent einer Aktie bereit - ein Kryptowährungs-Token. In den meisten Fällen zahlen die Anleger mit beliebten bestehenden Münzen wie Bitcoins oder Etherium und erhalten im Gegenzug eine entsprechende Anzahl neuer Münzen (Token).

Es ist erwähnenswert, wie einfach es für ein Unternehmen ist, einen ICO zu starten, um Token zu schaffen. Es gibt Online-Dienste, mit denen Kryptowährungs-Token in Sekundenschnelle generiert werden können. Dies sollten Anleger bedenken, wenn sie den Unterschied zwischen Aktien und Token betrachten - ein Token hat keinen inneren Wert oder rechtliche Garantien. ICO-Manager generieren Token gemäß den Bedingungen des ICO, erhalten sie und verteilen sie dann nach ihrem Plan, indem sie sie an einzelne Investoren weitergeben.

Investoren in ICO-Geschäfte sind in der Regel motiviert, Token zu kaufen, in der Hoffnung, dass die ursprünglichen Pläne erfolgreich sein werden, sobald sie gestartet sind. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, wird der Wert der Token, die sie während des ICO gekauft haben, über den während des ICO festgelegten Preis steigen, und sie werden einen Gewinn erzielen. Dies ist der Hauptvorteil eines ICO: die Möglichkeit, sehr hohe Renditen zu erzielen. Außerdem kann man hohe Profite auch mit Bitcoin Up erzielen.

ICOs haben tatsächlich viele Investoren zu Millionären gemacht. Während der allgemeinen Aufregung um Kryptowährungen gab es zum Beispiel 435 erfolgreiche ICOs, die jeweils durchschnittlich 12,7 Millionen US-Dollar einbrachten. Insgesamt wurden also 5,6 Mrd. USD aufgebracht, wobei 25 % dieses Betrags auf die 10 wichtigsten Projekte entfielen. Darüber hinaus brachten die im Rahmen von ICOs erworbenen Token im Durchschnitt das 12,8-fache der ursprünglichen Investition in Dollar ein.

ICOs sind in der Kryptowährungs- und Blockchain-Branche in den Vordergrund gerückt. Sie haben aber auch Herausforderungen, Risiken und unvorhergesehene Chancen mit sich gebracht. Viele Investoren investieren in ICOs in der Hoffnung auf eine schnelle und signifikante Rendite ihrer Investition. Die erfolgreichsten ICOs der letzten Jahre geben Anlass zu dieser Hoffnung, denn sie haben in der Tat enorme Erträge gebracht.



Da ICOs weitgehend unreguliert sind, wimmelt es bei ICOs von Betrügern, die allzu naive und schlecht informierte Anleger ausnutzen. Und da sie nicht von Finanzgremien wie der SEC reguliert werden, werden Gelder, die aufgrund von Betrug oder Inkompetenz verloren gehen, bis auf wenige Ausnahmen nie zurückgezahlt.

Das schnelle Wachstum von ICOs im Jahr 2017 führte Anfang September 2017 zu einer negativen Reaktion einer Reihe von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen auf der ganzen Welt. Die People's Bank of China hat ICOs offiziell verboten und sie als kontraproduktiv für die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität bezeichnet.

Die chinesische Zentralbank hat die Verwendung von Token als Währung verboten und den Banken untersagt, ICO-bezogene Dienstleistungen anzubieten. Infolgedessen stürzten die Preise von Bitcoin und Etherium zu dieser Zeit ab, was viele als Zeichen für die Zukunft der Kryptowährungsregulierung sahen. Durch das Verbot wurden auch bereits durchgeführte ICOs bestraft. Anfang 2018 haben Facebook, Twitter und Google die Werbung für ICOs verboten.

Um ICO-Betrug zu vermeiden, sollten Investoren:

sicherstellen, dass die Entwickler des Projekts ihre Ziele klar definieren können. Erfolgreiche ICOs haben in der Regel einfache und klare Weißbücher mit klaren und präzisen Zielen.

die Entwickler prüfen. Anleger sollten von dem Unternehmen, das den ICO durchführt, 100 %ige Transparenz verlangen.

sich mit den rechtlichen Bedingungen vertraut machen, die dem ICO auferlegt werden. Da externe Regulierungsbehörden diesen Bereich in der Regel nicht kontrollieren, sollte ein Investor sicherstellen, dass ein ICO legal ist.

Stellen Sie sicher, dass die ICO-Gelder in einem Treuhandkonto verwahrt werden. Dies ist eine Geldbörse, für die mehrere Schlüssel erforderlich sind. Dies ist ein nützlicher Schutz gegen Betrug, insbesondere wenn ein neutraler Dritter einen der Schlüssel besitzt.

