Ungarischer Außenminister: V4-Länder könnten Gewinner in der Weltordnung nach der Pandemie sein

Die Visegrád-Vier-Gruppe (V4) könnte durch ihre kollektiven Bemühungen und strategische Partnerschaft als einer der Sieger einer post-pandemischen Weltordnung hervorgehen, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó während einer Pressekonferenz letzte Woche. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Remix News".

Weiter berichtet das Magazin: "Während er nach einem Treffen der V4-Außenminister in der zentralpolnischen Stadt Lodz zu Pressevertretern sprach, betonte der ungarische Außenminister, dass die kulturelle, politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den vier Visegrád-Ländern Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei immer mehr Früchte trage.

„Infolge der Coronavirus-Pandemie ist es keine Übertreibung, von einer neuen globalen Ordnung zu sprechen, die sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich entsteht“, sagte Szijjártó. „Die enge Zusammenarbeit zwischen den V4-Ländern sichert einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung in der Zukunft und ermöglicht es der Gruppe, zu den Gewinnern dieser neuen globalen Ordnung zu gehören.“

Nachdem er die gemeinsamen Bemühungen der V4-Länder gelobt hatte, die die Einführung verbindlicher Quoten für die Verteilung von Migranten auf EU-Ebene verhindert haben, merkte Szijjártó auch an, dass der Common-Sense-Ansatz des Bündnisses in der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik dazu geführt hat, dass Mitteleuropa die attraktivste Region in Europa für Investitionen geworden ist.

Szijjártó betonte, dass Mitteleuropa heute ein wichtiger Zulieferer für die deutsche Industrie, das „Rückgrat der europäischen Wirtschaft“, sei und fügte hinzu, dass das Handelsvolumen zwischen der Visegrád-Gruppe und Deutschland im Jahr 2019 300 Milliarden Euro übersteigen werde.

Der Außenminister äußerte sich zu der disziplinierten Steuerpolitik Mitteleuropas, den relativ niedrigen Steuern und dem Plan von US-Präsident Joe Biden, eine globale Unternehmenssteuer einzuführen: „Ungarn wird niemals eine Mindeststeuer auf globaler Ebene unterstützen. Wir werden die Steuern nicht unter internationalem Druck erhöhen. Die Beibehaltung der Steuerpolitik als nationale Kompetenz ist eine Garantie für unsere Wettbewerbsfähigkeit.“

Szijjártó bekräftigte auch das Interesse Ungarns an einem starken Europa, das seiner Meinung nach „ohne starke christliche Werte und Gemeinschaften nicht existieren kann“. Deshalb werde die ungarische Regierung „weiterhin verfolgte Christen in der Welt unterstützen und darauf bestehen, dass die christlichen Grundwerte Europas gestärkt werden“, fügte er hinzu.

In seinen abschließenden Bemerkungen sagte der ungarische Minister, dass er hoffe, dass bald Vereinbarungen getroffen werden können, die dazu führen, dass COVID-19-Immunitätszertifikate von den V4-Mitgliedern gegenseitig akzeptiert werden. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau gab ebenfalls eine kurze Pressekonferenz, in der er über die Prioritäten sprach, auf die sich die V4-Länder seiner Meinung nach in naher Zukunft konzentrieren sollten.

„Eine der Prioritäten der Visegrád-Gruppe in den kommenden Jahren und Monaten sollte die Unterstützung der Länder der Östlichen Partnerschaft und des Westbalkans sein, sowohl im Hinblick auf die Bekämpfung der Pandemie als auch auf die euro-atlantischen Bestrebungen“, sagte Rau.

Der tschechische Außenminister Jakub Kulhánek lobte in seinen Ausführungen die Zusammenarbeit zwischen den V4-Ländern während der Pandemie, von der er hoffe, dass sie auch in der Zeit nach Covid fortgesetzt werde“. Er betonte auch das gemeinsame Ziel der Allianz, dass ein gemeinsames europäisches Immunitätszertifikat erstellt wird, um in diesem Sommer sichere Reisen innerhalb des Blocks zu ermöglichen. Gegenwärtig hat die Visegrád-Gruppe – als eine wirtschaftliche Einheit – das vierthöchste Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union und das fünfzehnthöchste in der ganzen Welt.

Quelle: Unser Mitteleuropa