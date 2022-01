Kryptowährungen und Regierungen: Muss man das Unvermeidliche bekämpfen?

Das französische Wirtschaftsministerium erklärt, dass virtuelles Geld, anders als elektronisches Geld, keinen rechtlichen Status hat. Kryptowährungen werden nicht als Finanzinstrument anerkannt und sind nicht gesetzlich geregelt. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde entdeckt regelmäßig betrügerische Websites, die mit Krypto-Anlagen in Verbindung stehen, und setzt sie auf die schwarze Liste. Französische Beamte sehen drei Faktoren als Risiken für den Betrieb:

Der französische Gesetzgeber sucht nach legalen Möglichkeiten, neue Ressourcen zu besteuern. Und die vollständige Legalisierung scheint in greifbarer Nähe zu sein. Ein indirekter Hinweis ist die Nachricht, dass die US-amerikanische Kryptowährungshandelsplattform Voyager Digital dieses Land für die Registrierung auf dem europäischen Markt gewählt hat. Die Regulierungsbehörden haben die Transparenz der Transaktionen des Unternehmens bestätigt und ihm eine Handelslizenz erteilt.



Die Vermutung einer möglichen Legalisierung wird durch eine Untersuchung bestätigt: In Frankreich sind Kryptowährungen vor allem im Besitz von jungen, technikaffinen und wohlhabenden Einwohnern. Es ist schwer vorstellbar, dass Menschen, die in den nächsten 30 Jahren erwerbstätig sein werden, (vorerst) eines praktischen Finanzinstruments beraubt werden sollen.



Im Jahr 2017 gab die brasilianische Zentralbank eine Pressemitteilung mit acht Punkten heraus, in der sie Kryptowährungen als sogenannte virtuelle Währungen bezeichnete. Die Institution stellte klar, dass sie derartige Währungen in keiner Weise reguliert. Daher geben sie keine Sicherheitsgarantien, bitten darum, nicht mit digitalem Geld verwechselt zu werden und keine riskanten Transaktionen zu tätigen. Allein im ersten Quartal 2021 haben die Händler an der größten brasilianischen Kryptowährungsbörse Transaktionen im Wert von 5 Milliarden US-Dollar getätigt.



Im Vergleich dazu hat die Börse im gesamten Jahr 2020 nur Transaktionen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar getätigt. Im Jahr 2018 haben große lokale Banken plötzlich die Konten von Kryptowährungsunternehmen aufgrund von Verstößen gegen die Geldwäsche geschlossen. Es folgte eine Untersuchung durch den Kartellrechtsausschuss. Die Beamten untersuchten, ob es geheime Absprachen zwischen den Banken gab, um den Kryptowährungsunternehmen die Arme zu verdrehen. Das brasilianische Beispiel ist eines der kanonischen: Ohne Regulierung haben Besitzer von Kryptowährungen viel zu gewinnen, bis sie ins Fadenkreuz der Kontrollbehörden geraten.



Die chinesische Zentralbank gab bekannt, dass alle Kryptowährungstransaktionen illegal seien. Sie seien zu einem Deckmantel für Betrug und andere illegale Aktivitäten geworden, heißt es. Allein im Juni hat die Polizei mehr als 1.000 Verdächtige bei solchen Aktivitäten festgenommen.

Diese Maßnahmen haben zu einem massiven Abzug von Geld aus chinesischen Geldbörsen geführt. Vorläufigen Schätzungen zufolge sind mehr als 50 Milliarden Dollar an Kryptowährungen in loyalere Länder wie Südkorea und Singapur verschwunden. Letztere müssen unter ihrem Namen bei der Bank registriert sein, die Finanzgesetze einhalten und Steuererklärungen abgeben. Der Umsatz der für den Staat unsichtbaren Mittel ist sehr groß geworden. Vor fünf Jahren entfielen 90 % des weltweiten Bitcoin-Handels auf dieses Land. Bis zum Frühjahr 2021 wurde fast die Hälfte aller Bitcoins von chinesischen Farmen geschürft.



