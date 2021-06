Dr. Gérard Delépine: Stoppen wir Covid-Hysterie - Von den USA bis Frankreich verschwindet die Epidemie

Seit 17 Monaten regieren unsere politischen Führer und die Medien mit der Angst. Katastrophenprophezeiungen werden als Realitäten dargestellt, die Zahl der Todesfälle, die Covid zugeschrieben werden, wird jeden Tag aufgelistet, und dann, wenn sie nicht mehr zahlreich genug sind, wird die Zahl der „Fälle“ aufgelistet, was die Menschen glauben lässt, dass sie krank sind. Dies schreibt Dr. Gérard Delépine im Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "MPI".

Dr. Delépine weiter: "Wenn das nicht reicht, winken sie mit den Varianten, die uns überwältigen werden. Diese sorgfältig aufrechterhaltene Panik hat es skrupellosen Führern erlaubt, ohne die geringste Scham freiheitsfeindliche Maßnahmen, „die Pseudo-Covid-Diktatur“, durchzusetzen und antisoziale Gesetze zu verabschieden.

Wir sollten aufhören, Angst zu haben. Betrachten wir die Tatsachen, nur die bewiesenen Tatsachen, die zeigen, dass die Epidemie in den USA seit 6 Monaten und in Europa seit zwei Monaten gestoppt ist, was die sogenannten sanitären Maßnahmen noch absurder macht, die uns ersticken und nur den Zweck verfolgen, uns dazu zu bringen, experimentelle Pseudo-Impfstoffe zu akzeptieren, die nicht sehr effektiv und gefährlich sind.

Die Epidemie hat die USA seit Januar verlassen, doch die Medien sprechen nicht darüber

Betrachtet man die von der WHO veröffentlichte Kurve der Kontaminationen, so sieht man, dass die Anzahl der täglichen Kontaminationen seit Januar 2021 um 93 % gesunken ist.

Dieses fast völlige Verschwinden von Neuinfektionen ist hingegen nicht auf die Impfung zurückzuführen, wie uns die Medien glauben machen wollen. Es begann, als noch kein Amerikaner beide Dosen des Impfstoffs erhalten hatte und nur weniger als 5% die erste Dosis erhalten hatten. Und es beschleunigte sich im Februar und März, als die Durchimpfungsrate unter 20 % lag und die Impfung noch zu frisch war, um überhaupt wirken zu können.

Zu glauben, dass die Impfung zur Verlangsamung der Epidemie beigetragen haben könnte, ist daher nichts weiter als eine Lüge der Impfpropaganda, die durch die bewiesenen Fakten widerlegt wird.

Die Epidemie hat Europa seit April 2021 verlassen, doch die Medien erwähnen das nicht

Auch in Europa ist die Epidemie seit April 2021 rückläufig, die Zahl der täglichen Infektionen sank innerhalb von zwei Monaten um über 80%.

In Europa, wie auch in den USA, kann der Rückgang der Epidemie nicht mit der Impfung in Verbindung gebracht werden, die laut Impfbefürwortern im April 2021 gar nicht ausreichend verbreitet war, um wirksam zu sein. Also diejenigen, die immer wieder behaupten, dass eine Durchimpfungsrate von mehr als 70 % unbedingt erreicht werden muss, um einen wirksamen Schutz für die Bevölkerung zu erreichen.

Die Epidemie hat Frankreich seit dem 21. April verlassen, doch die Medien erwähnen das nicht

Seit Anfang April 2021 ist die Zahl der täglichen Neukontaminationen von 57172 auf 6654 gesunken, was einem Rückgang von 88 % entspricht. Diese hervorragende Nachricht ist leider nicht so verbreitet worden, wie sie es verdient, obwohl sie der Bevölkerung erlauben würde, aus dem Alptraum herauszukommen, in den die Terrorpropaganda und die kontraproduktive Unterdrückung unserer Grundfreiheiten sie gestürzt haben.

Diese Kurve der WHO wird durch das Sentinelnetzwerk bestätigt, das ebenfalls einen deutlichen Rückgang der Patientenzahlen seit April beobachtet und die aktuelle Inzidenz von Covid 19 auf 5/100.000 schätzt, was deutlich unter der Rate liegt, die man üblicherweise zulässt, um von einer Grippeepidemie zu sprechen. Erinnern Sie sich daran, dass im Jahr 2016 die Epidemie-Schwelle für Influenza-Syndrome bei 173 Fällen pro 100.000 Einwohner und die für akute Diarrhöe (Gastroenteritis) bei 194 Fällen pro 100.000 Einwohner lag.

Dieser Rückgang der Epidemie ist nicht auf die Impfung zurückzuführen. Er begann im April, als weniger als 15 % der Bevölkerung eine erste Dosis erhalten hatten und weniger als 5 % vollständig geimpft worden waren.

Dieses spontane Verschwinden der Krankheit erinnert an die saisonale Influenza und die beiden vorherigen gut dokumentierten Coronavirus-Epidemien, MERS-CoV im Jahr 2012 und SARS im Jahr 2002.

Stoppen wir die Covid-19-Hysterie: folgen wir dem Beispiel von Texas

Im März 2021 war Texas ebenfalls seit zwei Monaten aus der Epidemie herausgekommen und befand sich auf unserem aktuellen Kontaminationsniveau. Deren Gouverneur beschloss in Anbetracht der beträchtlichen Verwüstungen für die körperliche und geistige Gesundheit, die Bildung, den sozialen Verhältnissen und die Wirtschaft, die die so genannten sanitären Maßnahmen mit sich brachten, diese allesamt zu beenden und nicht mehr auf die „offiziellen“ Experten zu hören. Dies brachte ihm eine Kampagne von Beleidigungen und Verunglimpfungen seitens der Covid-Protagonisten ein, die ihm eine Gesundheitskatastrophe prophezeiten.

Doch sie haben sich wieder einmal geirrt und die Wiederaufnahme des normalen Lebens in Texas wurde von einem weiteren Rückgang der Kontamination begleitet. Angesichts dieser Demonstration der Nutzlosigkeit autoritärer Gesundheitsmaßnahmen haben alle republikanischen Staaten und nun auch die überwiegende Mehrheit der demokratischen Staaten sie mit dem gleichen zufriedenstellenden Fortschritt abgeschafft.

Die uns auferlegten Maßnahmen sind medizinisch völlig nutzlos. Sie sind schädlich für den Alltag, für die Erziehung, für den Unterricht, für das soziale Leben und für die Wirtschaft. Fordern wir ihre sofortige Abschaffung!

Die Texaner haben es erfolgreich getan. Lassen Sie uns ihrem Beispiel folgen und unsere Grundfreiheiten zurückerobern.

Die Impfung spielte keine Rolle bei der Eindämmung der Epidemie, weil sie zu spät kam. Eine Impfung heute ist daher sinnlos, denn selbst wenn das Coronavirus eines Tages wiederkäme, wäre es eine neue Variante, die gegen die aktuellen Impfstoffe resistent ist, wie es das Grippevirus jedes Jahr beweist."

Quelle: Unser Mitteleuropa