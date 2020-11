Trump und Biden rufen Wahlsieg aus - US-Gerichte müssen über den 46. Präsidenten entscheiden

Am Samstag Abend rief zuerst Donald J. Trump seinen Wahlsieg auf Twitter aus: "Ich habe diese Wahl gewonnen - mit großem Abstand!". Nur wenige Stunden später erklärte sein umstrittener Herausforderer Joe Biden ebenfalls seinen Wahlsieg. Am Ende werden die US-Gerichte darüber entscheiden müssen, wer nun wirklich der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden wird. Sollten die Gerichte gegen Donald J. Trump entscheiden wird er in jedem Fall bis Januar 2021 Präsident bleiben.

Als Donald J. Trump auf Twitter ausrief: "Ich habe gewonnen, mit großem Abstand!", fand dies fast ausschließlich Beachtung in den Freien Medien und Sozialen Netzwerken. Wenige Stunden danach rief der umstrittene Kandidat der Demokraten, Joe Biden, ebenfalls seinen Wahlsieg aus. Dies fand in fast allen Konzernmedien weltweit große Resonanz und auch einige Regierungsschefs, darunter Bundespräsident Steinmeier und der Bundeskanzlerin Merkel, gratulierten voreilig Biden. Weltweit feierten die erklärten Feinde von Donald Trump den scheinbaren Sieg Joe Bidens.

„Netzwerke entscheiden keine Wahlen, sondern Gerichte!“ „Gerichte heben Wahlen auf, wenn sie illegal sind", sagte der Staranwalt Trumps, Rudy Giuliani. "In diesem speziellen Fall weiß ich nicht, ob es genügend Beweise gibt, um die gesamten Wahlen aufzuheben, schon gar nicht im ganzen Land. Vielleicht in Pennsylvania. Es gibt sicherlich genügend Beweise, um eine bestimmte Anzahl von Stimmzetteln zu disqualifizieren", sagte er bei einer Pressekonferenz über die die New York Times berichtete.

Donald Trump reklamiert 71.000.000 Stimmen für sich und Verfassungsbruch Donald J. Trump reklamierte auf Twitter, dass er 71.000.000 Stimmen erhalten hat. Mehr als jeder andere Präsident vor ihm. Gleichzeitig prangert er an, dass Wahlbeobachter aus vielen Wahllokalen ausgeschlossen wurden, diese nicht betreten durften und teilweise die Scheiben der Wahllokale mit Pappkartons und anderen Materialien zugedeckt wurden, so das niemand beobachten konnte wie die Auszählung erfolgte. In den USA darf laut Verfassung jeder Bürger zu jedem Zeitpunkt die Wahl selbst und die Auszählung selbiger beobachten. Dieses Recht wurde diesmal unzählige male quer durch die USA gebrochen.

Gerichte werden über Entscheiden wer der 46. Präsident der USA wird Aufgrund der großen Zahl an bisher öffentlich gewordenen Rechtsbrüche und offenbaren Wahlmanipulationen zu Gunsten der Demokraten und deren Kandidat Joe Biden, werden die Gerichte entscheiden müssen. Experten und Insider gehen davon aus, dass die Wahl letztenendes zugunsten Donald J. Trump und der Republikaner ausgehen wird und das die Wahl erst am Obersten Gerichtshof der USA entschieden wird. Bis zu einer Entscheidung der Gerichte bleibt Donald Trump im Amt. Sollten die Gerichte tatsächlich gegen Trump entscheiden, endet seine reguläre Amtszeit im Januar 2021.

Unterdessen gab es zahlreiche Demonstrationen von Bürgern in den USA wegen der Wahlfälschungen und Betrügereien. Sie sehen die Demokratie als ganzes gefährdet wenn die landesweiten Vergehen gegen die Wahlordnungen nicht geahndet werden sollten. Einige Teilnehmer skandierten: "4 Jahre lang hieß es, russische Hacker hätten die Wahlen manipuliert, mit Bots Stimmung gemacht und das Wahlsystem sei anfällig für Wahlbetrug. Nun hat der gewünschte Kandidat gewonnen. Jetzt ist alles wieder in Ordnung und jeder, der das anzweifelt, ist ein Verschwörungstehoretiker". Sehr viele Briefwähler, darunter auch Soldaten, fühlen sich um ihre Stimmen betrogen.



Wahlbetrug in fast allen Bundesstaaten Die Liste der zwischenzeitlich bekannt gewordenen vergehen ist sehr lang geworden. Hier folgen einige Beispiele für Wahlbetrug. Darunter findet sich eine Liste im englischen Original: Die Wahlleiter in Brooklyn haben über 99.000 Wahlzettel neu ausgesendet und befürchten, daß bereits viele der vorherigen Sendung bereits ausgefüllt und zurückgeschickt wurden.

50.000 Briefwahlunterlagen in Ohio gingen an falsche Adressen

Eine halbe Million Briefwahlunterlagen in Virginia wurden mit falschen Rücksendeadressen verschickt.

Die Stadt Glitch schickte alle Wahlunterlagen doppelt an seine Einwohner

In Detroit, wo 72% der Wähler nicht wählten, stimmten die Stimmzettelinhaber nicht mit den eigentlich registrierten überein.

80.000 Wahlzettel verschwanden in Baltimore spurlos

In New York stimmten bereits verstorbene bei der Wahl ab

In Wisconsin wurden ausgefüllte Briefwahlunterlagen am Straßenrand gefunden

4 Wahlleiter wurden wegen Wahlbetrug verhaftet

Militärwahlzettel wurden in Pennsylvania im Müll entsorgt

In New York City bekamen Einwohner Stimmzettel mit fremden Namen

Auch in Texas wurden Wahlleiter wegen Wahlfälschung verhaftet

In Patterson wurden Wahlleiter und 4 weitere Helfer bei Wahlfälschung erwischt und verhaftet

In Washington D.C. erhielten Wähler Stimmzettel von bereits verzogenen Anwohnern und teilweise bis zu 5 Stimmzettel.

Die Wahlbeobachter von Project Veritals entdeckten, dass in San Antonio zwischen 7.000 bis 14.000 Wahlzettel gefälscht wurden

In Kalifornien wurden Kisten mit Wahlbriefunterlagen am Straßenrand entsorgt

Das FBI ermittelt in Boston wegen dem in Brand stecken von etwa 35 Wahlurnen samt Inhalt

In Baton Rouge wurden Wahlurnen gestohlen, geöffnet und im Hausmüll wieder entdeckt.

Videoaufnahmen in Postzentren in Miami zeigen wie bergeweise Post inklusive Briefwahlunterlagen in Müllcontainern entsorgt wurde.

Wahlbeobachter wurden in vielen Bundesstaaten ausgeschlossen und teilweise die Wahllokale verbarrikadiert um die Sicht zu verbergen.

In Kern County, Kalifornien, bekamen viele Wähler beschädigte, aufgeschlitzte und zerstörte Wahlunterlagen.

In Rouchester, NY, wurden Sprengsätze gezündet um Wähler vom Wählen abzuhalten

Diebe stahlen Wahlbriefunterlagen aus einem USPS Lastwagen in Chicago.

2 Männer wurden in West Palm Beach verhaftet, nachdem sie versuchten Briefwahlunterlagen aus einem Postzenter zu stehlen

Ebenfalls in Pennsylvania wurden 336.000 Wahlzettel doppelt angefordert, 34.000 wurden einfach so abgelehnt und viele Wähler erhielten bis zu 11 Stimmzettel.

Wiederrum in Kalifornien wurden 400.000 Wahlzettel an Einwohner verschickt, die bereits nicht mehr dort wohnten oder bereits gestorben waren.

Eine Frau wurde in Vanderburgh County verhaftet weil sie heimlich über 400 Wahlzettel in Wahlurnen illegal ausspioniert hatte.

25.263 Wahlzettel wurden in Colorado grundlos abgelehnt

Das einzige, daß bei dieser Wahl gewiss ist, ist, daß es mindestens Wochen, eventuell auch Monate dauern wird, bis die vielzahl an versuchten oder tatsächlich durchgeführten Wahlfälschungen bei der 46. US-Präsidentenwahl gerichtlich geklärt sein werden. Aktuell laufen, laut einem Bericht von KamVTV werden Stimmzettel in einigen Staaten daraufhin überprüft, ob sie die richtigen Sicherheitsmerkmale aufweisen, um festzustellen, ob der Stimmzettel echt oder gefälscht ist.

Donald J. Trump ist aktuell zuversichtlich, daß die Wahl zu seinem Gunsten entschieden wird. Zwischenzeitlich rief er sich erneut als Sieger aus. Unklar ist moment allerdings, ob er seinen Twitter-Account noch länger nuten kann da dieser zwischenzeitlich eine unglaublich hohe Zahl an Einschränkungen under Verwarnungen erhalten hat.

Währendessen plant Joe Biden zur Stunde bereits ein Corona-Kabinett aufzustellen, daß neue Ausgangssperren und eine Zwangsstillegung der gesamten US-Wirtschaft durchführen soll. Quelle: ExtremNews /Twitter / NYP