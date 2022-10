Gazprom-Bilder: Schon 2015 NATO-Drohne bei Nord Stream 1 gefunden

Weiter berichtet das Magazin: "Vereitelter Sabotage-Versuch

Bei der Drohne handelte es sich um ein ferngesteuertes Anti-Minen Fahrzeug vom Typ Seafox, welche zum Arsenal der NATO gehört. Der russische Nachrichtensender TASS veröffentlichte am 11. Oktober Bilder der Drohne, die diese wohl an der Pipeline zeigen. Des Weiteren gab der offizielle Sprecher von Gazprom, Sergey Kupriyanov, eine Stellungnahme über den Fernsehsender Rossija-24 ab:

Der Sprengsatz wurde damals von den schwedischen Streitkräften entschärft und der aufgrund des Notfalls unterbrochene Gastransport wieder aufgenommen, fügte er hinzu.

Spekulationen im Netz

Auf Twitter sorgte die Veröffentlichung des russischen Bildmaterials und die Stellungnahmen seitens Gazprom für großes Aufsehen und versetzte die offizielle Theorie der “russischen Eigen-Sabotage” weiter deutlich ins Wanken:

Who blew up the pipeline?



Gazprom just released these photos of a NATO Seafox drone that was found right next to Nord Stream 1 in 2015. The drone failed to detonate. NATO was caught red-handed and claimed the drone was lost during exercises. They tried it before. Go figure. pic.twitter.com/aH1NhefXGe