Einer der wort­ge­wal­tigsten Gegner des Great Reset und der Agenda 2030, Erzbi­schof Carlo Maria Viganò, warnt die Länder der Erde davor den Pande­mie­ver­trag der WHO zu unter­zeichnen. Die Entschei­dung über die Gesund­heits­für­sorge eines jeden einzelnen Bürgers dürfe niemals an eine über­staat­liche Orga­ni­sa­tion über­tragen werden, die vor allem Phar­main­ter­essen und der Bill & Melinda Gates Foun­da­tion diene. Dies berichtet Jörg Wollschlager im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Wollschlager: "Sollte eine Mehr­heit der Nationen diesen Vertrag unter­zeichnen, dann würde allein die WHO über weitere Lock­downs, Impf­zwang und Impf­pässe entscheiden!

Nach­fol­gend die Erklä­rung des Erzbi­schofs im Wortlaut:

In den kommenden Tagen werden die Mitglieds­staaten der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) über Reso­lu­tionen abstimmen, die das Manage­ment von Pande­mien durch die WHO betreffen. Mit diesen Reso­lu­tionen wird die Souve­rä­nität über die Gesund­heit der Bürger an eine supra­na­tio­nale Einrich­tung über­tragen, die größ­ten­teils von der Phar­ma­in­dus­trie und der Bill & Melinda Gates Foun­da­tion finan­ziert wird. Wenn diese Entschlie­ßungen mehr­heit­lich ange­nommen werden, wird die WHO im Falle einer Pandemie die allei­nige inter­na­tio­nale Befugnis haben, alle Vorschriften zu erlassen, einschließ­lich Quaran­tänen, Abrie­ge­lungen, Pflicht­imp­fungen und Impfpässen.

Zu bedenken ist auch, dass diese Orga­ni­sa­tion Immu­nität genießt, so dass ihre Mitglieder weder vor Gericht gestellt noch verur­teilt werden können, wenn sie Straf­taten begehen. Nicht gewählte Tech­no­kraten werden para­do­xer­weise mehr Macht haben als die, die die Bürger ihren Vertre­tern durch ihr demo­kra­ti­sches Votum zugestehen.

In Anbe­tracht der Tatsache, dass die Aufgabe der Souve­rä­nität nach den Gesetzen jeder Nation als Hoch­verrat gilt und dass die Parla­mente keine Gesetze gegen die Inter­essen der Nation erlassen dürfen, geschweige denn die natür­li­chen Frei­heiten und Grund­rechte der Bürger, die sie vertreten, verletzen dürfen. Ich glaube, es wird niemandem entgehen, dass dieser Versuch der WHO, sich eine Befugnis anzu­eignen, die eigent­lich den einzelnen Nationen zusteht, darauf abzielt, jede Art von Wider­stand gegen die Agenda 2030 zu verhin­dern, die im Bereich des Gesund­heits­we­sens auch die dras­ti­sche Redu­zie­rung der medi­zi­ni­schen und Kran­ken­haus­leis­tungen, die Priva­ti­sie­rung der Gesund­heits­in­dus­trie und die Krank­heits­vor­beu­gung durch Impf­stoffe anstrebt.

Die Psycho­pan­demie hat die Verskla­vung der Herr­schenden, des poli­ti­schen Systems, der Medien, der Justiz, der gesamten medi­zi­ni­schen Indus­trie und sogar des Heiligen Stuhls selbst an das Diktat einer Gruppe von Funk­tio­nären einer supra­na­tio­nalen Einrich­tung mit einem ekla­tanten Inter­es­sen­kon­flikt gezeigt. Die kata­stro­phalen Neben­wir­kungen des expe­ri­men­tellen mRNA-Serums werden erst jetzt erkannt, während viele zu Recht erwarten, dass die Verant­wort­li­chen für diese Entschei­dungen vor einem unab­hän­gigen Gericht zur Rechen­schaft gezogen werden müssen.

Es mutet daher gelinde gesagt absurd an, dass man der WHO nun verbind­liche Entschei­dungs­be­fug­nisse über­tragen will, wo sie doch bei der Verwal­tung der jüngsten Pandemie und der Impf­kam­pagne den größten Schaden ange­richtet hat, was die Zahl der Todes­opfer und der Pati­enten mit blei­benden Gesund­heits­schäden angeht.

Abge­sehen von der Straf­frei­heit, die sie dank des Schwei­gens der Main­stream-Medien für die von ihr began­genen Verbre­chen genießt, hat die WHO auch völlige Entschei­dungs­frei­heit darüber, wie sie auf die kommenden Notfälle reagiert, die offen­sicht­lich von der Phar­ma­lobby geplant werden. Die Ausgren­zung von Gesund­heits­per­sonal, das sich auf den hippo­kra­ti­schen Eid beruft, droht zur Norm zu werden, mit der jede abwei­chende Stimme ausge­schaltet wird.

In diesem Zusam­men­hang ist es bezeich­nend, dass die Nationen, die gegen die neue Welt­ord­nung sind – wie Russ­land und Brasi­lien – sich der sehr ernsten Konse­quenzen bewusst sind, die die Rati­fi­zie­rung dieser Reso­lu­tionen nach sich ziehen würde, und sich deshalb gegen ihre Annahme ausspre­chen. Während seiner Amts­zeit hat Präsi­dent Trump auch ein unmiss­ver­ständ­li­ches Signal gesetzt, indem er die Finan­zie­rung der WHO durch das US-Finanz­mi­nis­te­rium gestoppt hat.

Dies war einer der Gründe, warum der tiefe Staat seine Wieder­wahl im Jahr 2020 blockierte und eine kompro­mit­tierte und korrupte Person unter­stützte, deren Sohn Hunter an der Finan­zie­rung ameri­ka­ni­scher Biola­bore in der Ukraine betei­ligt ist. Ich spreche daher meine volle Unter­stüt­zung für die Bürge­rinnen und Bürger – insbe­son­dere Wissen­schaftler, Ärzte und Juristen – aus, die diese Bedro­hung der natio­nalen Souve­rä­nität der ange­schlos­senen Nationen anpran­gern und verlangen, dass die vergan­genen Ereig­nisse und die Folgen, die die Entschei­dungen der WHO für die Gesund­heit der Welt­be­völ­ke­rung haben, aufge­klärt werden. Ich fordere die Staats- und Regie­rungs­chefs, die aufge­rufen sind, sich zur Rati­fi­zie­rung dieser Reso­lu­tionen zu äußern, auf, diese abzu­lehnen, da sie dem Gemein­wohl zuwi­der­laufen und darauf abzielen, den globalen Putsch durch­zu­führen, den die WHO und das WEF seit Jahren unter den Namen Agenda 2030 und Great Reset planen.

Die globale Gesund­heits­steue­rung ist eines der grund­le­genden Elemente der neuen Welt­ord­nung, wie von maßgeb­li­chen Experten, die mit dem System nicht in Konflikt geraten sind, deut­lich gemacht wurde, und als solches muss sie abge­lehnt und bekämpft werden. Die Logik der Kontrolle, des Profits und der Massen­pa­tho­lo­gi­sie­rung muss durch eine öffent­liche Gesund­heits­po­litik ersetzt werden, deren oberstes Ziel die Gesund­heit der Bürger und der Schutz ihrer unver­äu­ßer­li­chen Rechte ist. Der Heilige Stuhl – der seit einem Jahr stän­diger Beob­achter bei den Vereinten Nationen und auch bei der WHO ist – hat die Pflicht, das Recht des Einzelnen zu bekräf­tigen, Gesund­heits­be­hand­lungen zu akzep­tieren oder abzu­lehnen, insbe­son­dere ange­sichts der konkreten Gefahr von zum Teil noch unbe­kannten nega­tiven Auswir­kungen dieser expe­ri­men­tellen gene­ti­schen Behandlung.

Und wenn (Papst) Bergo­glio und seine Kabale bisher den Wahn­vor­stel­lungen von Gates, Schwab und Soros nach­ge­geben haben, so ist es nun an der Zeit, dass die katho­li­sche Kirche die Schwächsten, die wehr­losen Unge­bo­renen, Kinder und Alten vertei­digt, ebenso wie dieje­nigen, die durch den Zynismus von Geschäfts­leuten und Verschwö­rern erpresst wurden, um sie zu zwingen, sich mit einem Serum impfen zu lassen, das mit abge­trie­benen fötalen Zell­li­nien konta­mi­niert ist. Das gegen­wär­tige verschwö­re­ri­sche Schweigen des Vati­kans nach seinen über­eilten Erklä­rungen zu Beginn der Pandemie und seiner schänd­li­chen Unter­stüt­zung von BigPharma wird der Verur­tei­lung des römi­schen Sanhe­drins zuge­schrieben werden, der sich zum Komplizen eines Verbre­chens gegen Gott und die Menschen gemacht hat.

Niemals zuvor in der Geschichte hat sich die Hier­ar­chie auf eine so nieder­träch­tige und erbärm­liche Weise für die welt­liche Macht prosti­tu­iert. Beten wir, dass einige Bischöfe den Mut finden, sich von Bergo­glios kolla­bo­ra­tiver Linie zu distan­zieren und die Worte zu finden, die den guten Menschen, die bisher von der globa­lis­ti­schen Propa­ganda getäuscht wurden, die Augen öffnen. Carlo Maria Viganò, Erzbi­schof, 21. Mai 2022."

Quelle: Unser Mitteleuropa