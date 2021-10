AfD Bundestagsreden (14.10): Fest: Hinter welchem Mond lebt das EU-Parlament?

Nicolaus Fest, AfD-Abgeordneter im EU-Parlament, rechnet mit dem unfassbaren Berliner Wahl-Chaos bei der Bundestagswahl ab. Fest konstatiert eine klare Wahlmanipulation in Berlin und kritisiert, dass die Zustände in der Hauptstadt nicht intensiv vom EU-Parlament aufgegriffen werden.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Frank-Christian Hansel: Beim einfachen normalen Berliner haben wir großen Zuspruch



Bereits 1995 ist Frank-Christian Hansel aus der SPD ausgetreten, weil sich die Partei ähnlich wie die CDU immer mehr nach links entwickelte. Heute engagiert sich der Politologe, Philosoph und Unternehmensberater in der AfD und tritt bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 26. September erneut als Listenkandidat an. Im Interview mit „AfD TV“ berichtet Hansel über das politische Klima in Berlin und setzt sich kritisch mit der Flughafenpolitik der Stadt auseinander.

Sehen Sie hier das Video:





Kristin Brinker: Wir dürfen nicht zulassen, dass sich ie Bundesrepublik zu einer "DDR-light" entwickelt!



Am 26. September fand nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern zeitgleich auch die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. „AfD TV“ sprach aus diesem Grund mit der Berliner Spitzenkandidatin und AfD-Landesvorsitzenden Kristin Brinker. Die provomierte Architektin macht klar, dass das Auto keinesfalls aus der Innenstadt verschwinden darf – und prangert DDR-ähnliche Tendenzen in der Bundesrepublik an.

Sehen Sie hier das Video:

Quelle: AfD Deutschland