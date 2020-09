Der ganze Betrug fiel einfach in sich zusammen: Überwältigende Anzahl falsch-positiver COVID-Tests

"Nach Angaben der New York Times haben potenziell 90 Prozent der Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, so unbedeutende Mengen des Virus in ihrem Körper, dass diese Personen weder isoliert werden müssen noch Kandidaten für eine Kontaktverfolgung sind. Führende Experten des öffentlichen Gesundheitswesens sind nun besorgt, dass zu viel Testen für die Fehldiagnose einer großen Zahl von Menschen mit harmlosen Mengen des Virus in ihrem System verantwortlich sind. "'Die meisten dieser Menschen sind wahrscheinlich nicht ansteckend...', warnt die Times." Dies schreibt der investigative Journalist Jon Rappoport, als Reaktion auf die überwältigende Anzahl falsch-positiver COVID-Tests.

Rappoport weiter: "Ja, das ist es, was die NY Times gesteht (29.8.): "Einige der führenden Gesundheitsexperten der Nation geben in der endlosen Debatte über Coronavirus-Tests in den Vereinigten Staaten neuen Anlass zur Sorge: Die Standardtests diagnostizieren eine große Zahl von Menschen, die möglicherweise relativ unbedeutende Mengen des Virus in sich tragen. Die meisten dieser Menschen sind wahrscheinlich nicht ansteckend..."

"In drei Testdatensätzen ... die von Beamten in Massachusetts, New York und Nevada zusammengestellt wurden, trugen bis zu 90 Prozent der positiv getesteten Personen kaum einen Virus in sich, wie eine Überprüfung der Times ergab.

Lassen Sie mich das für Sie aufschlüsseln, denn es ist viel schlimmer, als die Times zugibt. Der Kaninchenbau geht viel tiefer - und ich berichte seit Monaten über die tieferen Fakten.

Das Problem scheint die hochschießende Empfindlichkeit des PCR-Tests zu sein. Er ist so empfindlich, dass er unbedeutende winzige, winzige Virusmengen aufnimmt, die keinem Floh schaden könnten - und durch diese Mengen ein "Positiv" anzeigt.

Daher werden Millionen von Menschen als "positiv/infiziert" bezeichnet, die so wenig Viren in sich tragen, dass ihnen und allen, mit denen sie in Kontakt kommen, kein Schaden zugefügt würde.

Das wäre schlimm genug. Aber die Wahrheit ist, dass der PCR-Test nicht in der Lage ist, irgendeine zuverlässige Zahl zu produzieren, die widerspiegelt, wie viel Virus eine Person in sich trägt. Viel oder ein wenig, das spielt hierbei keine Rolle.

Der Test wurde noch nie in einer groß angelegten Studie hinsichtlich der Fähigkeit validiert, die Virusmenge, die eine Person in sich trägt, zu quantifizieren. Ich habe vorgeschlagen, wie diese Studie IN DER WIRKLICHEN WELT und nicht im Labor durchgeführt werden sollte.

Man nimmt 1000 Menschen und entnimmt ihnen Gewebeproben. Ein Labor unterzieht diese Proben seiner PCR und gibt bekannt, welches Virus es jeweils gefunden hat und wie viel Virus es jeweils gefunden hat.

Es sagt: "In Ordnung, bei den Patienten 23, 46, 76, 89, 265 haben wir eine hohe Virusmenge gefunden".

Das sollte bedeuten, dass diese speziellen Patienten sichtbar krank sind. Sie werden offensichtliche klinische Symptome haben. Und warum? Weil die eigentliche Krankheit Abermillionen von Viren erfordert, die sich im Körper replizieren.

Deshalb untersuchen wir jetzt diese speziellen Patienten mit hohen Virusmengen gemäss der PCR. Sind sie tatsächlich krank? Oder laufen sie Marathon und schwimmen fünf Meilen am Tag? Schauen wir doch mal. In echt.

DIESE VALIDIERUNG DES PCR IST NIE DURCHGEFÜHRT WORDEN.

Daher ist die Behauptung, dass der PCR bestimmen kann, wie viel Virus in einem Menschen vorhanden ist, vollständig und völlig unbewiesen. Punkt.

Daher spiegeln ALLE PCR-Tests, die an Menschen auf der ganzen Welt durchgeführt werden, NICHTS über Krankheit, Infektion, Ansteckung oder Übertragung wider.

Der Betrug findet von Wand zu Wand statt.

Aber es gibt noch mehr.

Der PCR testet gar nicht erst auf ein bestimmtes Virus. Sie verwendet ein Stück RNA, von dem angenommen wird, dass es Teil eines Virus ist. Die Annahme ist unbewiesen.

Und schließlich gibt es, wie ich schon seit Monaten schreibe und demonstriere, keinen Beweis dafür, dass die Forscher ein geeignetes Verfahren angewandt haben, um "ein neues Coronavirus zu entdecken, das eine Pandemie verursacht".

Daher zielt der PCR-Test, so wertlos er bereits ist, darauf ab, das Vorhandensein eines Keims nachzuweisen, dessen Existenz nie bewiesen wurde.

Aber lasst uns den Planeten abriegeln, die Wirtschaft zerstören und dabei unzählige Menschenleben vernichten."

Weiterführende Links:

townhall.com/tipsheet/bronsonstocking/2020/08/29/it-looks-like-a-lot-of-those-positive-covid-tests-should-been-negative-n2575305

nytimes.com/2020/08/29/gesundheit/coronavirus-testing.html

Quelle: Jon Rappoport / Karma Singh