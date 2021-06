Sloweniens konservative Regierung weist Kritik des Europarats zurück

Die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatović, hat in ihrem „Memorandum zur Meinungs- und Medienfreiheit in Slowenien“ die Vergabe von staatlichen Beihilfen an unabhängige Medien durch die slowenische Regierung scharf kritisiert. Außerdem hat sie ihre Besorgnis über die ihrer Meinung nach von der Regierung unternommenen Schritte geäußert, die die Fähigkeit kritischer Stimmen, frei zu sprechen, zu untergraben drohen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Remix News".

Weiter berichtet das Magazin: "Hintergrund der Kritik sind die Entscheidungen der slowenischen Agentur für elektronische Kommunikation, die mit der Zuteilung von Geldern an die Medien des Landes beauftragt ist. Während des jährlichen Prozesses kann die Kommission staatliche Zuschüsse an Pressestellen vergeben oder verweigern, basierend auf einer Reihe von Bedingungen, bei denen Medienorganisationen auf einer Skala von eins bis zehn Punkte erhalten, basierend auf ihrem Antrag und ihrer Leistung in der vorherigen Periode.

Einige Medienorganisationen, die keine oder weniger staatliche Zuschüsse als in den Vorjahren erhalten haben, haben gegen die konservative Regierung von Janez Janša Beschwerde eingelegt und sie der politischen Voreingenommenheit und Einschüchterung beschuldigt. Wie in den Berichten des Rates hervorgehoben wird, haben sie auch Behauptungen über Einschüchterungen gegen Journalisten und über beleidigende Hassreden aufgestellt. Der Bericht hat einige Einträge in sozialen Medien hervorgehoben, in denen weibliche Journalisten frauenfeindlichen Kommentaren bezüglich der Unterordnung unter Männer und einigen Beleidigungen sexueller Natur ausgesetzt waren.

Der Bericht kritisiert auch die slowenische Regierung für das Verbot von wöchentlich stattfindenden Studentendemonstrationen, was diese als Angriff auf ihr Recht auf Protest betrachteten. In ihrer Antwort haben die slowenischen Behörden die Tatsache hervorgehoben, dass aufgrund von Pandemiebeschränkungen keine großen Versammlungen im Land erlaubt waren, und die Schlussfolgerung des Rates, dass diese Demonstrationen gestoppt wurden, um die Demonstranten daran zu hindern, ihre Meinung zu äußern, unwahr sei.

In der Antwort der Regierung wird auch darauf hingewiesen, dass es bei einigen der Demonstrationen zu erheblicher Gewalt kam, in deren Verlauf 17 Polizeibeamte verletzt wurden. Während einer solchen Veranstaltung am 11. Mai wurden nicht nur Polizeibeamte, sondern auch Journalisten von gewalttätigen linken Demonstranten angegriffen. Bei einer früheren Demonstration im November 2020, die die Europäische Kommission selbst als „friedlich“ bezeichnet hat, warfen Demonstranten Granitblöcke auf Polizisten, andere Teilnehmer und sogar Sanitäter.

Zum Thema staatliche Hilfen für die Medien: Trotz der schweren wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie hatte die slowenische Regierung zweistellige Millionenbeträge an COVID-19-Hilfen für die Medien bereitgestellt, darunter ein monatliches Grundeinkommen von 700 Euro für Journalisten sowie die Finanzierung von 80 Prozent der Löhne von derzeit entlassenen Journalisten, die in privaten Medien arbeiten.

Die Regierungserklärung räumt allerdings ein, dass während der COVID-19-Krise der öffentliche Diskurs „herabgewürdigt und die Rhetorik überhöht wurde“. Dieser Diskurs fand in den sozialen Medien statt und beinhaltete Konfrontationen zwischen Politikern und Journalisten. Diese Konfrontation könne jedoch nicht als Angriff auf die Medienfreiheit gewertet werden, sondern sei Teil eines demokratischen Prozesses gewesen, heißt es in der Erklärung.

„Wir müssen betonen, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung ein Recht ist, das jedem zusteht, auch der Regierung und ihren Vertretern, und es beinhaltet von Natur aus auch die Äußerung von Kritik“, heißt es in dem Schreiben der Regierung.

Der Bericht des Europarats selbst erkennt an, dass Journalisten nicht von Kritik ausgenommen werden können, eine Meinung, der sich die slowenische Regierung in ihrer Antwort anschließt. Sie fügt hinzu, dass dies insbesondere dann der Fall ist, wenn Journalisten unwahre Berichte veröffentlichen und absichtlich Lügen verbreiten. Dies ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass die Gründe, die die Medienkommission für die Nichtvergabe von Finanzhilfen an einige Zeitschriften und Radiosender anführte, ihre einseitige Berichterstattung und die Tatsache waren, dass sie lokale Angelegenheiten ignorierten, die den Kernteil ihrer Berichterstattung hätten ausmachen sollen.

Als Reaktion auf die Vorwürfe der von der Regierung inspirierten Gewalt gegen die Presse wird in der Antwort der Regierung hervorgehoben, dass der letzte solch schwere Angriff vor etwa 20 Jahren im Jahr 2001 stattfand, als ein Reporter vor seinem Haus schwer verprügelt wurde. Seitdem gab es zwei weitere Vorfälle von Gewalt gegen Pressevertreter. In einem Fall versuchten linksradikale Aktivisten, einem Reporter während einer Demonstration die Kamera zu stehlen, der andere Fall ereignete sich während eines gewalttätigen Anti-Regierungs-Protestes, als ein Pressefotograf von Demonstranten verprügelt wurde.

Andererseits erwähnt der Regierungsbericht den Fall des Investigativjournalisten Bojan Požar, der systematischem Druck und Einschüchterung durch einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ausgesetzt war und über dessen Fall die slowenische Presse nie berichtet hat, weil sich seine Arbeit hauptsächlich auf die Aufdeckung von Korruption bei zentristischen und linken politischen Parteien konzentriert hat. Tatsächlich, so schlussfolgert der Regierungsbericht, „sehen wir eine potentielle Erosion der journalistischen Freiheiten ausschließlich in den privaten Medien, wo sich eine schädliche Medienkonzentration gebildet hat, die es den Eigentümern großer Medienunternehmen, die den Markt kontrollieren, ermöglicht, Einfluss darauf zu nehmen, worüber Journalisten schreiben. Es ist seit Jahren ein ständiges Problem, dass Journalisten großer Tageszeitungen, die sich im Besitz von drei Medienmagnaten befinden, nicht über Missetaten ihrer Eigentümer berichten dürfen.“

Quelle: Unser Mitteleuropa