Holland vor dem Kollaps? Farmer-Massenproteste weiten sich aus – Flughäfen, Autobahnen und Häfen blockiert

Die Massenproteste der mutigen holländischen Bauern weiten sich aus und erhalten immer größeren Zulauf sowie Unterstützung aus der Bevölkerung. Mittlerweile blockieren die Landwirte Flughäfen, Autobahnen und Verteilerzentren. Aber auch ein Grenzübergang zu Deutschland wurde bereits blockiert. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "All das erinnert an die mutigen Trucker-Proteste von Kanada zu Beginn des Jahres.

Dutch farmers close the border between Holland and Germany in Coevorden with tons of manure. pic.twitter.com/mr73njO5pR — RadioGenova (@RadioGenova) July 4, 2022

RIGHT NOW: Tractors, Trucks, and cars are taking to the highways of the Netherlands to protest the new WEF laws that protesters say will destroy farming in the country as they know it. t.co/363xQ3IVwh. #HonkHonk #boerenprotest pic.twitter.com/67wHS4W48f — Keean Bexte (@TheRealKeean) July 4, 2022

Die anrückenden Polizeikräfte werden mancherorts bereits mit Gülleladungen in Empfang genommen:

God bless the people of the Netherlands. pic.twitter.com/Lmz9Stb0WN — Keean Bexte (@TheRealKeean) July 2, 2022

Holland towards total paralysis. Tens of thousands of Dutch farmers block distribution centers and roads everywhere. Citizens stand in solidarity with the protests. In the video the situation in Zwolle. pic.twitter.com/RTDm9tacyJ — RadioGenova (@RadioGenova) July 4, 2022

Fischer schließen sich Protest an

Ebenso erreiechen uns Berichte, wonach sich erste Fischer den Proteste, die bald landesweit hundertausende Menschen auf die Straßen bringen sollen, angeschlossen haben und erste Häfen blockieren. Hier der Hafen von Lauwersoog:

Auch der Fährhafen von Den Helder schloß sich mittlerweile ebenfalls der Blockade an:

Met de blauw-wit-rode vlag in top houden vissers sinds gisteravond de haven van Lauwersoog geblokkeerd. Vanmorgen is daar de veerhaven van Den Helder nog bijgekomen.#Lauwersoog #vissers #vissersopstand #boerenprotest #boerenacties

Bron: t.co/j6R0oreywh pic.twitter.com/ACblCfCGRQ — Gerard de Boer (@Gerard1945X) July 4, 2022

In den Niederlanden sind seit Tagen zehntausende Landwirte und Farmer auf den Straßen, um gegen EU-Verordnungen und Regierungspläne zu demonstrieren, die vorsehen, Stickstoffemissionen aus dem Agrarsektor drastisch zu reduzieren, was wiederum viele Bauern zwingt, ihre Aktivitäten einzustellen und ihre Existenz bedroht (an die 30 Prozent der Landwirte dürften dadurch Banktrott gehen!). Bei den Protesten werden wichtige Verkehrsrouten blockiert und andere Formen des Widerstands und Protest eingesetzt, unter anderem das Versprühen von Gülle und das Abladen von Mist vor Regierungsgebäuden. Aufgrund der zunehmenden Polizeipräsenz drohen die Proteste womöglich bald zu eskalieren.

Existenzbedrohene Klima-Gesetze gegen Landwirte

Alleine in Stroe kamen 30.000 Bauern aus den ganzen Niederlandenzusammen, um gegen den Regierungsplan zu demonstrieren. Dieser sieht konkret vor, dass der Ausstoß von Stickstoff nach einem höchstrichterlichen Urteil stark reduziert werden muss. Bei Naturgebieten soll der Wert um rund 70 % verringert werden. Das kann nach Regierungsangaben das Aus für etwa 30 % der Viehbetriebe bedeuten.

Die Polizei spricht mittlerweile von einer „bedrohlichen und nicht akzeptablen Lage“. Hier einige Impressionen:

