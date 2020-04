Laura Eisenhowers Botschaft an die Dunkelmächte

Dwight D. Eisenhowers Urenkelin Laura Eisenhower veröffentlichte am 10.4.2020 ein Videostatement als Botschaft an die Dunkelmächte. Das Team von ExtremNews hat es nun auf deutsch vertont und als neue Folge der Sendung "Auf der Spur unserer Geschichte" veröffentlicht. Bezugnehmend auf die weltweite Corona-Agenda und deren Hintergründe kommentierte Laura ihre Message an Bill Gates & Co zusätzlich mit den Worten: „Ich musste das einfach mitteilen! Ich spreche im Namen derer, die nicht zustimmen. Wenn Du einwilligst, dann bete ich für Dein Erwachen!“

Sie sagt unter anderem folgendes in ihrer Message: "Ich möchte an die Öffentlichkeit gehen; mit einer Botschaft an Leute wie Bill Gates. Ich könnte eine lange Liste aufzählen von Leuten, die ich ansprechen möchte. Ich spreche von Mitgliedern der Kabale. Ich spreche von Leuten, die versuchen eine Neue Welt Ordnung zu installieren. Ich wende mich an diejenigen, die Menschen manipulieren und missbrauchen. Ich wende mich an jene, die im Bund mit dämonischen Kräften stehen, die alles unternehmen, um eine weitere Weltherrschaft für sich und die Versklavung vom Rest der Menschheit zu etablieren.

Mit euren Handlungen missbraucht und verletzt ihr den Freien Willen, kosmische Gesetze und das Naturrecht. Ja, wir verstehen, dass ihr eine dunkle Rolle spielen müsst, doch ihr geht zu weit!

Wir erleben jetzt gerade eine Zeit auf diesem Planeten, in der die Mutterenergie und das planetare Mutter Erde Bewusstsein wahre Herrschaft hält.

Ihr habt nicht das Recht zu tun, was ihr gerade macht. Wir stimmen nicht zu. Millionen von Menschen haben ihren Geist geöffnet und erkannt, was Viele bezüglich der Lügen und Täuschungen der Kabale herausgefunden und erlebt haben. Dies umfasst auch die schlimme Korruption und ihre kriminellsten Aktivitäten, während sie Andere in kompromittierende Situationen brachten, die nicht annähernd vergleichbar sind mit dem Bösen, was tatsächlich getan wird. Dies sind Verletzungen der kosmischen und der Naturgesetze! Dies funktioniert nicht und wird nicht funktionieren.

Ihr könnt uns nicht kontrollieren, uns nicht besitzen. Es geht hier nicht um Diffamierung oder um etwas Politisches, sondern um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das ist nicht akzeptabel! Ich bin ein Teil der Eisenhower Familie. Mein Urgrossvater bekleidete acht Jahre lang das Amt des Präsidenten. Er hatte direkte Erfahrungen mit allen Arten von Ausserirdischen; sowohl mit böswilligen als auch wohlwollenden.

Es gab Projekte, die zur Infiltrierung der meisten Machtzentren der amerikanischen Regierung und auch geheimer Raumfahrtprogramme führten. Mit all unserem hart verdienten Geld und Steuern wurden diese geheimen Projekte finanziert, wie auch Aktivitäten unter falscher Flagge, um uns zu betrügen. Doch das wird nicht funktionieren.“

In Bezug auf die Hintergründe der Corona Agenda sagt sie: "Ihr habt kein EigentumsRecht an unseren Körpern, an unserer Gesundheit. Es ist offensichtlich, dass das was ihr hier anwendet eine Biowaffe ist. Es ist offensichtlich, dass die Impfungen zu unserer Überwachung dienen sollten, um uns zu kontrollieren.

Zu denken, dass Ihr glaubt, damit durchzukommen, ist absurd. Die Macht der kosmischen und natürlichen Gesetze und der Schöpfung selbst steht im diametralen Gegensatz zu eurer Gegen-das-Leben gerichteten Agenda.

Es gibt grössere Kräfte am Werk, die es euch nicht erlauben, damit durchzukommen."

Mit klaren Worten richtet sie sich an die dunklen Strippenzieher: "Wir alle gemeinsam können kollektiv damit beginnen, eure Eigenschaft sich an uns zu nähren, zu entfernen und wir rufen weiterhin die Lichtkräfte aus unserem Inneren und Äusserem und arbeiten mit der Kraft der Natur und den natürlichen kosmischen Gesetzen, um euch da hinzubringen wo ihr hingehört. In dieser Welt gibt es in keinem Gefängnis einen Verbrecher, der noch schlimmeres getan hat als ihr, denn wir haben es hier mit einem Massenmord, ich wiederhole Massenmord zu tun. Mit massiver Verstümmelung und Behinderungen der menschlichen Seelen.



Wenn es überhaupt irgendeinen Teil eurer Agenda gibt, der positiv ist, dann kann ich kaum erwarten, es zu hören. Doch aktuell bin ich absolut davon überzeugt, dass ihr eine so dunkle und bösartige Rolle spielt, mit Konsequenzen, die ihr überhaupt nicht verstehen könnt. Genausowenig, wie ihr ein Level erreichen könnt für Mitgefühl, für Integrität, für ein schönes Herz, das für die Menschheit Ausschau hält, was es bedeutet die Erde zu ehren und für sie als Wächter und Beschützer da zu sein. Was wir alle machen sollten. Eine Autorität zu sein, die inspiriert.

Wir sind nicht euer Experiment. Wir sind souverän und ihr könnt uns nicht besitzen.“

Ihr gesamtes Statement findet sich in Videoform hier eingebunden und auf dem Youtube Kanal von Extremnews: https://www.youtube.com/watch?v=lIuiqv80n2k







