Die Rückkehr Stalins

"Am 4. November verabschiedete das slowakische Parlament ein Gesetz, in welchem die Kommunistische Partei zu einer kriminellen Organisation erklärt wurde. Die Slowakei schließt sich damit der Ukraine, Litauen, Lettland und Polen an, die bereits ähnliche Maßnahmen ergriffen haben. Der Änderungsantrag verbietet auch Denkmäler, Gedenktafeln und sogar die Namen von Plätzen und Straßen, die mit der kommunistischen Ideologie in Verbindung stehen." Dies berichtet Álvaro Peñas im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Peñas: "In Russland hingegen, wo der Kommunismus zuerst an die Macht kam und Millionen von Toten forderte, bricht immer dann eine Kontroverse aus, wenn eine Stadt beschließt, Lenin eine nach ihm benannte Straße wegzunehmen. So hat die Stadt Tarusa, eine Stadt mit 10.000 Einwohnern 140 Kilometer südlich von Moskau, beschlossen, die aus der Sowjetzeit stammenden Namen von 15 Straßen und einem Platz in der Altstadt zu ändern.



Auf Beschluss des Stadtrates wurde im Oktober letzten Jahres entschieden, die Namen von Straßen wie Lenin-Straße oder Rosa-Luxemburg-Straße zu ändern und stattdessen andere Straßennamen einzuführen, die Kultur und Geschichte der Stadt berücksichtigen, zu berücksichtigen. Mit den Worten von Stadtrat Sergej Manakow von der Partei „Einiges Russland“: „Lenin-Straßen kann man in jeder Ecke Russlands finden.“ Einem Bericht vor drei Jahren zufolge gibt es 5.776 russische Straßen, die nach Lenin benannt sind! Der Kommunalbeschluss von Tarusa hat jedoch den kommunistischen Führer Gennadi Sjuganow erzürnt, der diese Entscheidung als „eine Demütigung der großen Sowjetära“ bezeichnete und die Stadträte „Nazis und Faschisten“ nannte. Dabei steht auf dem zentralen Platz von Tarusa weiterhin eine Lenin-Statue, deren Beständigkeit „unbestritten“ ist.

Im Gegensatz zur Stadt Tarusa gab es in den letzten Jahren an anderen Orten Russlands eher eine Rückbesinnung auf die sowjetische Vergangenheit und eine erneute Begeisterung für Persönlichkeiten wie Lenin und Stalin. Laut einer 2017 durchgeführten Umfrage des Lewada-Zentrums für soziologische Studien ist Stalin für 38% der Russen die größte Figur der Geschichte, dicht gefolgt von Wladimir Putin mit 34%, dem Dichter Alexander Puschkin und Lenin. Ebenso halten drei von vier Russen die Sowjetära für die beste Zeit in ihrer nationalen Geschichte. Im Jahr 2007 verurteilte die russische Regierung die sowjetische und insbesondere die stalinistische Repression. Sie sprach sich aber zugleich für eine „positive“ Darstellung der sowjetischen Geschichte aus. In diesem Sinne stellte das „empfohlene“ Handbuch für Geschichtslehrer im Jahr 2008 Stalin als „einen der erfolgreichsten Führer der Sowjetunion“ dar und argumentierte, dass „das Ergebnis von Stalins Säuberungen die Bildung einer neuen herrschenden Klasse war, die in der Lage war, die Aufgabe der Modernisierung trotz der Knappheit der Ressourcen zu erfüllen.

Am 29. Dezember 2012 wurde per Präsidialerlass die Russische Gesellschaft für Militärgeschichte mit dem Ziel gegründet, „die Kräfte des Staates und der Gesellschaft bei der Erforschung der historisch-militärischen Vergangenheit Russlands zu konsolidieren und den Bemühungen, diese zu verzerren, entgegenzuwirken“. Im Jahr 2014 wurde ein Gesetz verabschiedet, das Versuche zur „Rehabilitierung des Nazismus“ oder zur „Verunglimpfung der Rolle Russlands im Zweiten Weltkrieg“ mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Als Ergebnis dieser Politik wurde der sowjetische Kommunismus weiß getüncht und seine Verbrechen minimiert. Aber auch die Rhetorik vergangener Zeiten ist zurückgekehrt: Polen wird beschuldigt, für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich zu sein, und der Krieg gegen die Ukraine wird als „Krieg gegen den Faschismus“ dargestellt. Auf der Krim wurde genau ein Jahr nach der Annexion in Jalta ein Denkmal für Stalin, Churchill und Roosevelt errichtet.

Es war nicht das Einzige. Im September 2017 wurde in Kai (Oblast Kirow) ein Museum feierlich eröffnet, das dem Gründer der Tscheka (des berüchtigten Staatssicherheitsdienstes Sowjetrusslands), Felix Dserschinski, gewidmet ist; an der Eröffnungsfeier nahmn mehrere Abgeordnete teil, und zu seinen Ehren wurden mehrere Denkmäler errichtet. Auch in Choroschewo (Oblast Twer) wurde ein Stalin gewidmetes Museum eröffnet, das seiner Figur als „General, Staatsoberhaupt, Führer des Landes, Politiker und Organisator“ besondere Aufmerksamkeit widmet.

Im vergangenen Mai wurde eine Stalin-Skulptur in der sibirischen Stadt Nowosibirsk, der drittgrößten Stadt Russlands, aufgestellt. Und in diesem Jahr wurde auch eine Büste Stalins in der Stadt Surgut in der Nähe von Sandarmoch enthüllt, wo zwischen dem 11. August 1937 und dem 24. Dezember 1938 9.500 politische Gefangene hingerichtet wurden. Dieser Fall ist besonders verletzend, weil die beiden Historiker, die diese Verbrechen am meisten untersucht haben, und der nahe gelegene Solowki-Gulag, Juri Dmitriew und Sergei Koltyrin, beide wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden. Koltyrin, der 2018 zu neun Jahren Haft verurteilt wurde, starb am 2. April dieses Jahres im Gefängnis. Dmitriew wurde im Dezember 2016 verhaftet und im April 2018 freigesprochen. Im Juni wurde der 64-jährige Historiker jedoch auf Beschluss des karelischen Obersten Gerichtshofs erneut verhaftet, vor Gericht gestellt und am 29. September zu 13 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Beide Prozesse waren voller Unregelmäßigkeiten und es versteht sich von selbst, dass viele sie als politische Prozesse betrachten. In den Worten der karelischen Abgeordneten Emilia Slabunowa, „ein Todesurteil für die Person und für die historische Wahrheit“.

Die neue offizielle „Geschichte“ errichtet nicht nur Denkmäler zu Ehren der Mörder, sie löscht auch nach und nach diejenigen aus, die an ihre Opfer erinnern. Im Mai wurden in der Stadt Twer zwei Tafeln aus der ehemaligen NKWD-Kaserne entfernt, die an die gefolterten Gefangenen und ermordeten Polen in Katyn erinnerten. Die Stadtbehörden argumentierten, dass die Tafeln nicht auf „dokumentierten Fakten“ beruhten. Vor zwei Wochen wurden 16 Gedenktafeln, die an Bürger erinnern, die während des Grossen Terrors verhaftet und getötet wurden, von einem historischen Gebäude in St. Petersburg entfernt.

Ein weiteres Beispiel ist das 1936 errichtete und 1987 geschlossene Konzentrationslager Perm-36, das seit 1994 von der russischen Vereinigung „Memorial“ als Museum im Gedenken an die Opfer erhalten wurde. Der Mangel an staatlicher finanzieller Unterstützung und eine starke Kampagne gegen die Organisation (die beschuldigt wurde, ein ausländischer Agent zu sein, um externe Gelder zu erhalten) führten jedoch zur Schließung des Museums im Jahr 2014. Die neue Leitung des Museums erklärte 2015, „nicht Partei ergreifen zu wollen“ und plante Aktivitäten, die nicht mit der Geschichte des Lagers in Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel eine Veranstaltung mit dem Titel „Nein zum Faschismus“ oder eine andere, die dem „Jahr der Literatur“ gewidmet ist. Wie wir wissen, ist das erste Opfer die Wahrheit, wenn die Geschichte in den Dienst des Staates oder der Ideologie gestellt wird.

Datenbasis: El Correo de España

Quelle: Unser Mitteleuropa von Álvaro Peñas