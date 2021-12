Indische Regierung will zusätzliche Änderungen am Krypto-Gesetz vornehmen

Berichten zufolge nimmt die indische Regierung zusätzliche Änderungen am Krypto-Gesetz des Landes vor. Das Gesetz, das für die laufende Parlamentssitzung vorgesehen ist, könnte stattdessen in der Haushaltssitzung behandelt werden. Berichten zufolge könnte die Regierung auch "die Vorlage einer Verordnung oder eines Sonderbeschlusses nach der Sitzung in Betracht ziehen".

Die indische Regierung plant Berichten zufolge weitere Änderungen am Krypto-Gesetz. Die "Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021" ist derzeit für die Wintersitzung des Parlaments vorgesehen.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte jedoch am Donnerstag gegenüber Business Today, dass die Regierung eine Überarbeitung des Gesetzes in Betracht zieht und es wahrscheinlich in der Haushaltssitzung im Februar einbringen wird. Laut dem ungenannten Beamten: "Die Diskussionen sind im Gange, und Schlüsselfragen wie die Behandlung privater Kryptowährungen, die Gründe für die Regulierung und globale Praktiken werden noch einmal untersucht."

Die indische Regierung bezeichnet alle Kryptowährungen, die nicht von der Zentralbank ausgegeben werden, als "private Kryptowährungen", einschließlich Bitcoin und Ether, die auch über Bitcoin Loophole gehandelt werden.

Darüber hinaus berichtete NDTV am Mittwoch, dass die Regierung einige Änderungen an dem Gesetzentwurf vornehmen will. Unter Berufung auf ungenannte Quellen sagte die Publikation, die Regierung wolle, dass Indiens Krypto-Regulierung mit dem globalen Rahmen übereinstimmt, aber sie wolle das Krypto-Gesetz nicht überstürzen. Das Nachrichtenblatt fügte hinzu: "Weitere Änderungen im Krypto-Gesetz sind wahrscheinlich ... und das Zentrum könnte in Erwägung ziehen, nach der Sitzung eine Verordnung oder eine Sonderverordnung zu erlassen."

Die Finanzministerin des Landes, Nirmala Sitharaman, sagte kürzlich, dass das Krypto-Gesetz vor der Vorlage im Kabinett überarbeitet werden müsse.

Der aktuelle Gesetzentwurf zielt darauf ab, "alle privaten Kryptowährungen in Indien zu verbieten, lässt jedoch bestimmte Ausnahmen zu, um die zugrundeliegende Technologie der Kryptowährung und ihre Verwendung zu fördern", heißt es in der Gesetzgebungsagenda für die Wintersitzung der Lok Sabha, dem Unterhaus des indischen Parlaments.

Während die Regierung keine Einzelheiten des Gesetzentwurfs bekannt gegeben hat, gibt es Berichte, dass Indien plant, Krypto-Assets zu regulieren, mit dem Securities and Exchange Board of India (SEBI) als Hauptregulator. Darüber hinaus plant die Regierung, die Verwendung von Kryptowährungen im Zahlungsverkehr zu verbieten, und wird den Anlegern eine Frist setzen, innerhalb derer sie die neuen Vorschriften einhalten und ihr Krypto-Vermögen deklarieren müssen.

Der indische Premierminister Narendra Modi war in gewisser Weise an der endgültigen Festlegung der Kryptowährungsgesetze in Indien beteiligt. Er hat einige hochrangige Treffen zu Kryptowährungen geleitet und trifft Berichten zufolge eine endgültige Entscheidung über die Krypto-Regulierung des Landes.

Letzte Woche sagte er auf dem von US-Präsident Joe Biden veranstalteten Gipfel für Demokratie, dass Kryptowährungen zur Stärkung der Demokratie eingesetzt werden sollten, anstatt sie zu untergraben. Daraufhin wurde sein Twitter-Konto gehackt und ein Tweet gepostet, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, Indien habe Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt und 500 BTC gekauft, um sie an alle Einwohner zu verteilen.

