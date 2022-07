WEF-Rückzug in Italien: Mario Draghi tritt zurück

Weiter berichtet das Magazin: "Der WEF-Mann, Ex-Goldman Sachs-Banker, Ex-EZB-Chef und regelmäßige Gast bei Bilderberg-Treffen gilt als einer der schlimmsten Globalisten Europas.

Plötzlicher Rücktritt: Präsident wollte Rücktritt ablehnen

Mit Mario Draghi geht nun – nach Boris Johnson – der nächste bekannte Globalist unter den europäischen Spitzenpolitikern. Die 5-Sterne-Bewegung habe ihm heute das Vertrauen entzogen. Nachdem Draghi seinen Rücktritt einreichte, sei dieser sogar noch von Italiens Staatspräsidenten Sergio Mattarella abgelehnt worden. Eine eigenartige Reaktion und überhaupt scheint man international überrascht zu reagieren.

Draghis Uber-Geschäfte: Wütende Taxi-Fahrer forderten Rücktritt

“Tritt zurück oder wir holen dich runter!”, sollen die Taxi-Fahrer gestern in Rom skandiert haben, wie auf Twitter berichtet wird. Heute können sie jubeln. Seit Wochen streikten Italiens Taxler, nachdem die Uber-Liberalisierungs-Pläne, die der Ministerpräsident mit der EU schloss, geleakt wurden.

Italian taxi drivers rise up and besiege parliament in Rome after the Uber Files scandal and the liberalization of licenses imposed by Mario Draghi and the EU: "Come down or we will go up!" pic.twitter.com/XoG5TY68lM