Deutsche Mitte (DM): Ohne Russland gibt es keinen Frieden in Europa

Drei Mitglieder der Deutschen Mitte waren vor einigen Wochen zu Besuch in Russland. Sie folgten einer Einladung der russischen Denkschule (Thinktank) „Schule des gesunden Menschenverstands“. Dort wird die freie Rede sehr hoch gehalten und der länderübergreifende Dialog gepflegt. Es wird versucht, aktuelle Themen unseres Lebens aus Politik, Religion und Ethik in Zusammenhang mit unserer Geschichte zu verstehen. Dazu treffen sich seit Jahrzehnten Teilnehmer aus der ganzen Welt in Russland.

Thema war dieses mal die „Deutsch-Russische Union als Grundlage der Kontinentalen Einheit“. Es gab viele interessante, hochwertige und tiefsinnige Gespräche. Die Russen sehen in uns Deutschen ihre bevorzugten Partner im Denken für dieses Ziel. Zum ersten Mal waren Vertreter der Deutschen Mitte dabei, was eine große Besonderheit darstellt! Seit Jahren schon sind bei den Treffen Vertreter anderer deutscher Organisationen dabei – mehrheitlich aus dem linken Spektrum, wie z.B. der DKP. Dieses Mal konnte Oliver Schneemann in einem live-gestreamten Interview die Deutsche Mitte mit ihren grundsätzlichen Zielen vorstellen. In der Folge wurden wir, gerne mit noch mehr Teilnehmern, zu einem weiteren Treffen mit umfangreichen Diskussionen und Ideenaustausch für das nächste Jahr eingeladen! Wir freuen uns sehr über diesen Kontakt und wollen das aktiv pflegen und weiterführen! Deshalb trafen sich am Samstag, den 8. Dezember 2018 einige Mitglieder der Deutschen Mitte und Interessenten in Köln mit dem Wunsch, Frieden zu stiften, insbesondere zwischen Russland und Deutschland. Wir waren beachtliche 15 Teilnehmer! Es war eine starke Verbundenheit spürbar. Wir wollen Menschen, Gedanken, Wissen, Erfahrungen und Ideen verbinden. So entstehen Samen, die wir streuen können und solche, die sich selbst aussäen, wie in der Natur. Oliver Schneemann berichtete von seinen persönlichen Erlebnissen als Teilnehmer der Russland-Delegation. Zur Zeit beobachten wir einen Rückfall in die Spannungsmuster des Kalten Krieges (Ukraine- und Krim-Konflikt, angebliche Einmischung Russlands in USA-Wahlen, Skripal-Affäre, Sanktionen gegen Russland, NATO-Osterweiterung). Die Anti-Russland-Propaganda westlicher Medien verstärkt das noch, anstatt kritisch zu hinterfragen. Aktuelles Beispiel – die UN-Resolution zur Krim Aus diesen Gründen widmet die Deutsche Mitte der deutsch-russischen Freundschaft eine besondere Aufmerksamkeit. Nach unserer Auffassung gibt es keinen Frieden in Europa ohne die Einbeziehung Russlands. Darum haben wir auch einen eigenen Programmteil, der sich nur diesem Thema widmet. Der Ausbau der Beziehungen zu Russland wird 2019 ein Schwerpunkt-Thema der Deutschen Mitte sein. Unser Kurz-Programm wird auf Russisch übersetzt und demnächst auf der Webseite zur Verfügung stehen. Quelle: Deutsche Mitte (DM) von Henry Lorenz / I. Krause



