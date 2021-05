Bellingcat und die tschechisch-bulgarischen Munitionslager (Teil 3)

Die jüngsten "Enthüllungen" der britischen "Investigativplattform" Bellingcat über angebliche Attentate des russischen Geheimdienstes in Tschechien und Bulgarien beweisen die limitierten Fähigkeiten der Hobby-Ermittler und entlarven ihre neokonservativen Drahtzieher. Eine Untersuchung. Dies berichtet Jürgen Cain Külbel im Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "(Teil III von III. Teil I und II können Sie hier bzw. hier nachlesen.)

Nun hat Bellingcats "Chefermittler" und selbsternannter Sherlock Holmes, der Bulgare Christo Grozev, erneut zugeschlagen und diverse Explosionen von Munitionsdepots in Tschechien aus dem Jahre 2014 und in Bulgarien zwischen den Jahren 2011 und 2020 der Welt als "geklärt" vor die Füße geworfen.

Die "Aufklärungsaktion" wurde, wie im ersten Teil beschrieben, am 17. und 18. April lautstark von Einflussagenten der britischen Regierung sowie der in London ansässigen neokonservativen Henry Jackson Society eingeleitet, ehe sie dann am 20. April von einschlägigen Medien in die Welt posaunt wurde. Grozev bündelte diesmal die Schlagkraft all der Mainstream-Akteure, mit denen er bisher nur punktuell zusammengearbeitet hatte.

Zwischendurch, am 19. April, legte der mit der Henry Jackson Society verbundene "Journalist" Edward Lucas, wie im zweiten Teil beschrieben, unmerklich ein Geständnis ab: "Nur wenn alliierte Dienste (hauptsächlich amerikanische oder britische) eingreifen, geschieht etwas. Diesmal scheint dies der Fall zu sein. Jemand gab den tschechischen Behörden einen Hinweis…"

Danke, Herr Lucas. Wie ist das zu deuten? Ich sage mal so: Erstens haben also auch "alliierte Dienste" zu Jahre alten Explosionen in tschechischen Munitionsdepots ermittelt. Zweitens, die "tschechischen Behörden" ermittelten ebenfalls, jedoch erst nachdem "alliierte Dienste" als Tippgeber in Erscheinung getreten waren. Und drittens gibt auch Bellingcat vor, "ermittelt" zu haben. Ergo: Da waren also drei "Aufklärungseinheiten" parallel und unabhängig an einer Jahre alten Explosionsserie dran? Wer das glaubt, wird selig.



Vielmehr scheint mir der Weg der Erkenntnis ein anderer zu sein: Die "alliierten Dienste" verdonnern die tschechischen zum Mittäter in der neuesten Konfrontation, die zwischen dem Westen und Russland in Szene gesetzt wird. Und Bellingcat? Die von der CIA-nahen Stiftung National Endowment for Democracy und dem britischen Außenministerium genährte Propaganda-Einheit, die jüngst während der Debatte um Giftgaseinsätze in Syrien mit der Verbreitung eines gefälschten Briefes des OPCW-Direktors von sich reden machte, liefert den gewünschten Stoff.

Was wurde denn nun überhaupt hinsichtlich der Munitionsdepot-Explosionen "ermittelt" und zur Schau gestellt? Hier eine Zusammenfassung im Telegrammstil:

Im tschechischen Vrbětice explodierte am 16. Oktober 2014 ein Munitionslager, das der Rüstungsfirma Imex Group, ein Unternehmen des bulgarischen Waffenhändlers Emilian Gebrew, gehörte. Zwei Personen kamen dabei ums Leben.

Tschechien wirft den russischen Geheimdienstoffizieren "Ruslan Boschirow" und "Alexander Petrow" vor, am 11. Oktober 2014 als Geschäftsleute nach Tschechien eingereist, diese Explosion in Szene gesetzt zu haben und am Tag der Explosion ausgereist zu sein. Zur Ein- und Ausreise benutzten die Agenten demnach die Scheinidentitäten "Ruslan Tabarow" und "Nikolaj Popa"; die Ausweisdokumente stammen aus Tadschikistan und der Republik Moldau; offenbar handelte es sich um Fälschungen.

"Ruslan Boschirow" und "Alexander Petrow" sollen aber auch die Täter sein, die im März 2018 den Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok auf den MI6-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia verübt haben. Bellingcat und das Magazin The Insider hatten die Männer damals als die GRU-Offiziere "Alexander Mishkin" und "Anatoly Chepiga" "identifiziert"; beide von der Spezialeinheit 29155 des russischen Militärgeheimdienstes.

In Bulgarien detonierten nun zwischen 2011 und 2020 ebenfalls mehrere Munitionslager, deren Waffenvorräte angeblich für die Lieferung in die Ukraine, nach Georgien und Syrien vorgesehen waren.

Zeitgleich zu den Explosionen in Tschechien und Bulgarien sollen sich bis zu sechs russische Geheimdienstler in den jeweiligen Ländern aufgehalten haben.

Ein Jahr nach der Explosion in Vrbětice soll auf Gebrew, seinen Sohn und einen seiner Mitarbeiter in Sofia ein Giftattentat verübt worden sein – kolportiert wird: mit dem tödlichen Nervengift Nowitschock.