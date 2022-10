Brandrede zu EU-Impfskandalen: Geschwärzte Verträge, falsche Angaben und erhöhte Sterberaten

Der EU-Abgeordnete Cristian Terheș hat angesichts der vielen unbeantworteten Fragen zu den COVID-Impfungen eine Brandrede gehalten und endlich Antworten gefordert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Angesichts der EU-Verträge mit den Pharmaunternehmen, die nur in breiten Teilen geschwärzt veröffentlicht wurden, fragte er: "Was genau steht in diesen Verträgen? Was genau haben sie zu verbergen?"

Ein weiterer Skandal, der im Rahmen der Befragung herauskam, dass Pfizer seinen Impfstoff nicht getestet hat, um zu sehen, ob er die Ausbreitung des Virus stoppt. Dabei wurde in Kampagnen zunächst genau das propagiert. "Die Menschen wurden gezwungen, sich mit dem medizinischen Produkt impfen zu lassen, um ihre Grundrechte wahrnehmen zu können! (...) Und jetzt, nach mehr als einem Jahr, stellen wir fest, dass die von ihnen beantragte Sondergenehmigung für das Inverkehrbringen den Impfstoff nicht getestet hat, um zu sehen, ob er die Ausbreitung des Virus stoppt. Ich frage also erneut, und wir fragen erneut: Was wollen sie verbergen?" Auch würden Fragen unbeantwortet bleiben, ob die gestiegenen Sterblichkeitsraten mit den Impfstoffen zusammenhängen. "Wenn Sie sich diese Karte ansehen, werden Sie feststellen, dass die Länder mit der höchsten Impfrate auch die höchste Sterblichkeitsrate haben. Wir fragen uns also, ob es einen Zusammenhang zwischen Impfungen und einer höheren Sterblichkeitsrate gibt. Jeder weicht der Beantwortung dieser, ich würde sagen, logischen Frage aus." Auch sei es sehr interessant, dass Impfstoffe bereits vor Bekanntwerden des COVID-Virus getestet wurden. "Die Regierung Chinas hat am 11. Januar die DNA-Daten oder ein Segment davon an die Öffentlichkeit gegeben. Und drei Tage später begann Pfizer bereits mit den Tests für diesen Impfstoff? Wie ist das möglich? Darauf gab es keine Antwort. Im Fall von Moderna (...) geben sie an, dass diese Versuche bereits seit 2017 laufen. Also, um die Frage zu wiederholen: Wie ist das möglich, wenn wir erst im Herbst, im Dezember, im Winter 2019 von diesem Virus erfahren haben? Sie haben Tests ihrer Impfstoffe eingereicht, Jahre bevor wir von dem Virus erfahren haben. Und ich stelle mir immer noch die Frage: Wie ist das möglich?"

Quelle: RT DE