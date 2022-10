Westliche Länder könnten nicht als NATO-Armee, sondern als multinationale Truppe unter US-Führung in den Konflikt eingreifen, sagte der ehemalige CIA-Chef David Petraeus. Dies sei möglich, wenn Russland in der Ukraine etwas "Schockierendes und Schreckliches" tue. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Vereinigten Staaten könnten in den bewaffneten Konflikt in der Ukraine eingreifen, wenn Russland "schockierende und schreckliche" Maßnahmen ergreife, sagte der ehemalige CIA-Chef und frühere US-Befehlshaber in Afghanistan, David Petraeus, gegenüber L'Express.

Petraeus präzisierte nicht, was er mit solchen Aktionen meinte, räumte aber ein, dass westliche Länder darauf "als multinationale Truppe unter Führung der Vereinigten Staaten, nicht als NATO-Truppe" reagieren könnten.

Washington und die NATO-Führung hatten in der Vergangenheit wiederholt eine Beteiligung an Kampfhandlungen in der Ukraine ausgeschlossen. Gleichzeitig versprachen das Nordatlantische Bündnis, die USA und die EU-Länder Russland Konsequenzen und eine "starke militärische Antwort", sollte es in der Ukraine Atomwaffen einsetzen. Nach Angaben von Politico habe der Westen seine Überwachung der russischen Atomwaffen seit dem 21. September verstärkt, als Präsident Wladimir Putin versprach, Russland mit allen Mitteln zu verteidigen, und daran erinnerte, dass Moskau über Atomwaffen verfüge. Russland hingegen wies die Möglichkeit eines Einsatzes in der Ukraine zurück und betonte, dass es niemanden bedrohe.

Die westlichen Länder sagten, dass die russische Seite in der Ukraine nicht gewinnen dürfe. Sie verurteilen das Vorgehen Moskaus, erkennen die Referenden über den Beitritt der Gebiete DVR, LVR, Cherson und Saporoschje an Russland nicht an, verhängen Sanktionen und unterstützen Kiew, auch durch Waffenlieferungen.

So erklärte der General der US-Armee, Mark Milley, dass die USA im Kampf gegen Russland eine "regelbasierte Ordnung" in der Ukraine verteidigen würden. Zuvor hatten sich bereits andere westliche Beamte in gleicher Weise geäußert.

Ähnliche Äußerungen wurden von russischen Beamten wiederholt kommentiert. So sagte beispielsweise der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres am 26. April:

"Für uns klingen die Maximen einiger unserer 'Kollegen' etwas seltsam, wenn sie von einer 'regelbasierten' Welt sprechen. Wir glauben, dass die Grundregel die Charta der Vereinten Nationen und andere von dieser Organisation angenommene Dokumente sind, und nicht irgendwelche Papiere, die jemand für sich selbst oder zur Durchsetzung seiner Interessen verfasst hat."

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg behauptete seinerseits, ein russischer Sieg wäre "eine Niederlage für alle", weil er "die Welt gefährlicher und uns anfälliger für weitere russische Aggressionen machen würde".

Der Kreml sah in diesen Worten eine Bestätigung, dass das Bündnis im Konflikt zwischen Kiew und Moskau auf der Seite der Ukraine kämpft. Der erste stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung Russlands, Sergei Kirijenko, erklärte, ihr Ziel sei "ein Versuch, Russland als unabhängigen souveränen Staat zu liquidieren"."

Quelle: RT DE