Modulbau für Bauoffensive in Olivgrün

Neue Ideen und Pläne benötigen passende Infrastruktur zur Umsetzung - und die muss schnell zur Verfügung stehen. Mit einem modularen Schulgebäude startete im September die DSV (Deutsche Schule Vilnius) in Litauen. Im nächsten Jahr soll eine weiterführende Schule hinzukommen. Der Modulbauer Adapteo hat die Bildungseinrichtung für Kinder der dort stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten innerhalb von drei Monaten bereitstellen können.

Modulbau als pragmatische Lösung für die Bundeswehr

Gestern informierte Verteidigungsminister Pistorius über die geplante "Bauoffensive in Olivgrün", wie unter anderem das Handelsblatt berichtet. Mit Kompaniegebäuden in Modulbauweise wolle die Bundeswehr schnell Platz für neue Rekrutinnen und Rekruten schaffen. Modulbauer wie Adapteo stehen mit den passenden Angeboten in den Startlöchern und haben auch bereits Erfahrung mit Modulbauten für Bundeswehrzwecke und die Rüstungsindustrie.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten modularer Gebäude

Adapteo-Geschäftsführer Benjamin Schretter von Wohlgemuthheim ist davon überzeugt, dass die Modulbauweise für die bei diesen Projekten geforderte Flexibilität und Schnelligkeit die perfekte Lösung bietet. Adapteo ist einer der führenden deutschen Anbieter für Modulbauten: In dem modularen Verfahren werden Bildungseinrichtungen, Bürogebäude, Katastrophenschutzzentren sowie Arbeitercamps für große Infrastrukturprojekte klimaschonend, schnell, sicher und mitentwickelnd errichtet.

Mit einem Festakt wurde am 30. September 2025 die Deutsche Schule in Vilnius in dem zweigeschossigen Bau offiziell eröffnet, nachdem sie bereits pünktlich zum neuen Schuljahr den Unterrichtsbetrieb aufnehmen konnte. Die Schülerinnen und Schüler sowie Schulleiterin Monika Arens und ihr Team fühlen sich in den Gebäuden sehr wohl und schätzen die offenen, freundlichen Räumlichkeiten.

Mitwachsende und temporäre Konzepte

"Was hier innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt und realisiert wurde - das verdient höchste Anerkennung, das verdient Respekt. Und vor allem verdient das unser aller Dankbarkeit," hob Staatssekretär Nils Hilmer hervor.

Die zum Start des Schuljahres 2025/26 bedarfsgerecht bereitgestellten Betreuungsplätze für Kinder von Bundeswehrangehörigen sollen ab 2026 verdoppelt werden. Nach litauischen Angaben leben derzeit 28 deutsche Familien in Litauen, weitere 33 sollen bis Oktober eintreffen.

Um Eltern den organisatorischen Alltag zu erleichtern, sind Schule, Nachmittagsbetreuung und Kita in einer Campuslösung gebündelt. Ein neues Schulgebäude wird gebaut, welches auch die Kita aufnimmt. Eine Schule in Kaunas kommt hinzu. Und so entsteht die größte Auslandsschule der Bundeswehr.

