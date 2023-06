Biden-Anklägerin Tara Reade zu RT: Joe Biden war schon immer voreingenommen gegen Russland

In einem Exklusiv-Interview mit RT behauptet die ehemalige Assistentin des heutigen US-Präsidenten, dass Joe Biden Anfang der 1990er Jahre in Bezug auf Russland unter anderem verkündete: "Sie werden niemals einen Platz am Tisch bekommen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der heutige US-Präsident Joe Biden hegt seit Jahrzehnten eine Voreingenommenheit gegenüber Russland, die er auch schon lange vor den aktuellen Spannungen zwischen Washington und Moskau zum Ausdruck brachte. Das behauptet in einem Interview mit RT Tara Reade, eine ehemalige Assistentin Bidens, die ihn der sexuellen Nötigung beschuldigt. Reade, die sich selbst als Whistleblowerin bezeichnet und in der Vergangenheit bereits Beiträge für RT verfasst hatte, zog unlängst aus Sicherheitsgründen nach Moskau und sagte, sie wolle auch einen russischen Pass beantragen. Gegenüber Maria Butina von RT sagte sie "Ich habe 2018, 2019 und 2020 versucht, meine Stimme zu erheben und die Menschen zu warnen, dass Joe Biden, wenn er Präsident wird, uns in einen Krieg mit Russland führen wird." Laut Reade kam sie Anfang der 1990er Jahre zu diesem Schluss, als sie Assistentin bei dem damaligen US-Senator Biden war. Damals formulierten die USA ihre Politik gegenüber dem "neuen" Russland, das gerade aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorgegangen war. Reade erinnert sich daran so: "Er war dagegen [gegen Russland] sehr voreingenommen, Joe Biden. Bei einem Treffen – ich war zufällig dabei – hörte ich ihn sagen: 'Sie werden nie einen Platz am Tisch bekommen.'" Im Jahr 2020, auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes um die künftige US-Präsidentschaft, machte Reade ihre Beschuldigung gegen Biden öffentlich, sie 1993 sexuell missbraucht zu haben, als sie für ihn als Assistentin im US-Senat tätig war. Joe Biden, der zu diesem Zeitpunkt der voraussichtliche Spitzenkandidat für die Demokratische Partei war, wies die Vorwürfe energisch zurück. "Ich sage unmissverständlich: Das ist nie passiert", behauptete er in einem Interview." Quelle: RT DE